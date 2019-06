ARRIVEDERCI ROMA! TOTTI VOLA A IBIZA CON UN VOLO LOW-COST DELLA 'RYANAIR' (FOTO) – DOPO I SILURI A PALLOTTA E BALDINI NELLA CONFERENZA D’ADDIO, L'EX PUPONE E’ PARTITO CON LA FAMIGLIA PER LE VACANZE: APPENA E’ARRIVATO SULL’ISOLA IL "CAPITANO" SI E’ SPARATO UNA FOTO CON L’EX GIEFFINA VERONICA GRAF…

L'ormai ex dirigente giallorosso, Francesco Totti, come aveva annunciato ieri in conferenza stampa, è partito per le vacanze nell'isola spagnola di Ibiza. A confermarlo è uno scatto postato dall'ex partecipante della trasmissione "Grande Fratello" Veronica Graf, che non ha resistito a postare una foto sul suo profilo Instagram insieme alla leggenda giallorossa.

Da www.liberoquotidiano.it

«Il riferimento di Totti ad un suo potenziale ritorno con una nuova proprietà? Abbiamo notato che era sollecitato dai giornalisti ed essendo noi una società quotata in borsa dobbiamo essere delicati nel trattare determinati argomenti. Pallotta è stato chiaro, la Roma non è in vendita, è bene che i mercati lo sappiano». Lo ha detto a Sky Mauro Baldissoni, vicepresidente giallorosso. Pallotta ha poi negato «al 100%» via Twitter le voci secondo cui la Roma aveva pensato di citare Totti alla Consob per turbativa d' asta, viste le oscillazioni del titolo, dopo che Francesco aveva parlato di potenziali investitori negli Emirati Arabi. Intanto lui è partito per le vacanze con la famiglia a Ibiza, prendendo un volo Ryanair.

