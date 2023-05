22 mag 2023 11:16

IN ARRIVO UNA MAZZATA PER LA JUVE: LA PROCURA FIGC CHIEDE 11 DI PUNTI DI PENALIZZAZIONE PER IL CASO PLUSVALENZE (E QUESTO VUOL DIRE ADDIO CHAMPIONS) – DAVANTI ALLA CORTE FEDERALE D’APPELLO IL PROCURATORE CHINÈ HA AUMENTATO LA RICHIESTA RISPETTO ALL'ULTIMO PROCESSO, CHIEDENDO ANCHE 8 MESI PER I 7 EX DIRIGENTI. ADESSO TOCCA ALLA DIFESA BIANCONERA…