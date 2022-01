ASL NEL PALLONE – QUELLA DI TORINO VIETA AI GRANATA (CON 8 POSITIVI NEL GRUPPO SQUADRA) LA TRASFERTA A BERGAMO PER IL MATCH CON L'ATALANTA - LA ASL NON BLOCCA IL NAPOLI, NONOSTANTE I 5 GIOCATORI POSITIVI PIU' SPALLETTI. MA LA SOCIETÀ CHIEDE UN CHIARIMENTO

L’Asl Città di Torino ha disposto la quarantena domiciliare obbligatoria per tutto il gruppo squadra del Torino per cinque giorni da oggi, in conseguenza della nuova positività al Covid-19 di un calciatore emersa dopo i tamponi svolti questa mattina. Il club ha dovuto prendere atto della decisione dell’autorità sanitaria che è immediatamente esecutiva: la società granata è stata così obbligata ad annullare la partenza per Bergamo dove domani è in programma la partita Atalanta-Torino valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A.

Da ieri sono anche sospesi gli allenamenti al Filadelfia. A forte rischio adesso c’è anche Torino-Fiorentina, prevista dal calendario per domenica 9 allo stadio Olimpico Grande Torino. In questo momento il bilancio Covid del Toro è di 8 positivi: sei calciatori e due membri dello staff. Negli ultimi cinque giri di tamponi svolti dal club granata, dal 26 dicembre, solo in un caso non erano emerse positività.

LA ASL NON BLOCCA IL NAPOLI

A seguito della conclusione dell’indagine epidemiologica negli azzurri, la Asl di Napoli 1 centro ha diramato un comunicato ufficiale, precisando come la squadra dovrà attenersi scrupolosamente al massimo rispetto delle norme di contenimento e riduzione del rischio, senza bloccare la partenza della squadra per Torino, in programma a breve.

La squadra si è radunata alle 16 allo stadio Maradona e prima di lasciare l’impianto, per andare a Capodichino, i dirigenti hanno chiesto alla Asl un ulteriore chiarimento sul protocollo prima di partire. Per questo il volo charter è stato rinviato di 45 minuti con slot alle 18 e non più alle 17.15. Nessun impedimento dunque, per il regolare svolgimento della sfida. Questo il comunicato ufficiale:

"In merito all’accertato focolaio di positività al Covid-19 relativo alla SSC Napoli, l’ASL Napoli 1 Centro rende noto che alla conclusione dell’indagine epidemiologica è stata confermata la presenza di diverse positività, anche nell’ambito del gruppo squadra, e che per tutti i soggetti risultati positivi è stato disposto l’isolamento. Per i contatti stretti individuati è invece stato disposto il rispetto di quanto previsto al punto 1 della Circolare del Ministero della Salute n°60136 del 30.12.2021.

È stato inoltre ribadito alla Società Calcio Napoli che il gruppo squadra, alla luce dell'acclarato focolaio di positività che tra l'altro presenta un continuo trend di casi positivi, dovrà attenersi scrupolosamente al massimo rispetto delle norme di contenimento e riduzione del rischio. La Società Calcio Napoli, alla luce del sopracitato focolaio e nel principio della massima cautela, provvederà a valutare ogni altra misura preventiva/restrittiva utile ad impedire la diffusione del contagio".

