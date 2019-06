ASTA TOSTA PER MILINKOVIC: IL PSG METTE SUL PIATTO 80 MILIONI E L'EX GIALLOROSSO PAREDES. MA IL SERBO VUOLE LA JUVE CON CUI E’ DA UN MESE IN PAROLA – MA C'E' ANCHE IL REAL – E 'LOTIRCHIO' SI FREGA LE MANI DAVANTI A UNA POSSIBILE ASTA AL RIALZO - LA LAZIO CHIUDE PER L’ALA SPAGNOLA JONY

Stefano Fiori per “la Repubblica - Edizione Roma”

«La Lazio è una società che funziona benissimo», rivendica Claudio Lotito dall' assemblea annuale della Federmanager romana. In periodo di calciomercato, è quasi automatico leggere tra le righe un avviso: a Formello non c' è bisogno di vendere i pezzi pregiati.

milan lazio milinkovic

Che si tratti di Ciro Immobile - corteggiato di nuovo dalla Cina, ma con le radici ben piantate a Roma - o di Luis Alberto, costoso oggetto del desiderio del Siviglia. Ma soprattutto, di Sergej Milinkovic: per il serbo, anche solo la parola "sconto" provoca prurito. Il presidente biancoceleste è aperto alla partenza del Sergente, ma da un minimo di 80 milioni a salire.

Quelli che, assicurano in Serbia, il Paris Saint-Germain avrebbe già messo sul tavolo della Lazio: nel Paese natale di Milinkovic considerano addirittura l' affare già concluso. L' interesse dei francesi è certamente concreto, il gigante del centrocampo laziale è da tempo un chiodo fisso di Leonardo. Il direttore sportivo del PSG conta sull' intesa di massima con l' entourage del giocatore, allettato sia dal progetto tecnico che dalla proposta economica.

milinkovic

In Francia si sussurra che l' ex dirigente del Milan voglia mettere sul piatto anche le prestazioni dell' ex giallorosso Leandro Paredes: è in uscita da Parigi dopo appena sei mesi, ma ha un ingaggio decisamente pesante. Attorno alla cessione o meno di Sergej, è chiaro, cambierebbe volto l' intero mercato biancoceleste. Che nel frattempo registra la chiusura dell' operazione Jony: l' ala spagnola scambia già battute social con Luis Alberto, compagno di scuderia ( entrambi sono gestiti dalla YouFirst Sport) e prossimamente anche di squadra.

milinkovic

E mentre in difesa si spinge per Denis Vavro, il gigante slovacco del Copenaghen, le attenzioni maggiori sono per l' operazione Manuel Lazzari: la Lazio è forte del gradimento dell' esterno della Spal, che a sua volta è disposta a cedere il giocatore ai biancocelesti. Si lavora per trovare la quadra, soprattutto per quanto riguarda le contropartite: in ballo Patric, richiesto anche in Liga, e Simone Palombi, mentre rimane più defilata l' ipotesi Cataldi.

immobile milinkovic milinkovic milinkovic lazio inter milinkovic milinkovic mandzukic