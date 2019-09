ATALANTA, CHE FIGURACCIA! DOPO IL POKER DELLA DINAMO ZAGABRIA, ‘GASPERSON’ NON CERCA SCUSE: "CI HANNO FATTO NERI. DURA DA DIGERIRE UNA SCONFITTA DEL GENERE. ERANO PIÙ BRAVI A CONTRASTARE, PRESSARE, MI HANNO SORPRESO…HANNO DOMINATO. CI SERVIRÀ DA LEZIONE" – IL TECNICO PUNTA FORTE SU MURIEL RIMASTO FUORI A ZAGABRIA PER UN PROBLEMA AL GINOCCHIO – VIDEO

Esordio da incubo. L'Atalanta incassa 4 gol in Croazia e torna a Bergamo con tanto su cui riflettere. Gara senza storia a Zagabria, da cancellare. Anche secondo Gasperini, lucido nel post partita: "Dura digerire una sconfitta così, ma ci sta. Da quando sono qui, in gare ufficiali, non siamo mai stati così in difficoltà come lo siamo stati stasera". Nessuna scusa per Gasp: "Erano più bravi a contrastare, pressare, mi hanno sorpreso per intensità e velocità di gioco. La Dinamo ha fatto una grande partita, nel secondo tempo abbiamo avuto qualche occasione ma l'impatto è stato difficile".

Continua Gasperini: "Queste partite devono insegnarti parecchio. Dobbiamo mettere in pratica ciò che abbiamo visto stasera anche in Serie A, la lezione che abbiamo imparato A volte abbiamo giocato contro squadre inferiori, oggi ci hanno fatto neri". L'allenatore nerazzurro dovrà rialzarsi subito, a partire dalla prossima gara di campionato contro la Fiorentina: "A Bergamo, alla prima partita da allenatore dell'Atalanta, ho incassato 3 gol in 20 minuti. Dura digerire una gara così, ma ci sta, non devo trovare scuse. La Dinamo ha dominato".

