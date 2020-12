Da corrieredellosport.it

Vigilia agitata quella dell’Atalanta, che stasera si gioca il passaggio del turno di Champions contro l’Ajax. Sul web sono spuntati degli audio - ovviamente senza alcun riscontro ufficiale e che potrebbero tranquillamente essere stati inventati - che parlano di un presunto litigio tra Gian Piero Gasperini e Gomez nello spogliatoio.

Tutto sarebbe iniziato lo scorso turno europeo quando il Papu avrebbe avuto un confronto ravvicinato con il tecnico bergamasco, in cui avrebbe avuto un ruolo anche Ilicic. Sempre secondo gli audio che girano tra i social, Gasperini avrebbe anche presentato le dimissioni, respinte da Percassi arrivato a Zingonia, e sarebbe pronto a ripresentarle dopo la partita di Amsterdam.

Gasp: "Testa alla Champions"

Ai microfoni di Sky, il tecnico ha tagliato corto sulle voci degli ultimi giorni: “Lasciando Zingonia, nella testa di tutti c’era e c’è solo un pensiero: dobbiamo dare il massimo per rimanere in Champions, sapendo che affrontiamo un avversario che non perdonerà il minimo errore da parte nostra. Tutto il resto non conta e non ci coinvolge alla vigilia di un incontro così delicato”.

Lo striscione dei tifosi a Zingonia

Ci hanno pensato i tifosi a cercare di appianare la spaccatura. "Insieme abbiamo scritto la storia, uniti conquisteremo la gloria", recita uno striscione appeso all'inferriata del cancello d'ingresso del Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, sede dell'Atalanta, con la foto di un abbraccio di Gasperini al Papu. Il cartellone con la foto dei due è stato sovrapposto ad un altro striscione, "Sempre con te - orgogliosi di voi", presente da settimane.

Il post del Papu

Ha fatto discutere anche il post del Papu pubblicato su Instagram. Nessuna didascalia, solo una faccina con i cuori e una carrellata di foto in compagnia di Ilicic. Lo sloveno ha subito ricondiviso sul suo profilo: un messaggio di unità difficile da equivocare.

