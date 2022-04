ATALANTA U.S.A. E GETTA - STEPHEN PAGLIUCA, A CAPO DEL GRUPPO DI INVESTITORI CHE HA RILEVATO LA MAGGIORANZA DELLA "DEA", SI SAREBBE GIÀ STUFATO DEL CLUB BERGAMASCO E VORREBBE ACQUISTARE IL CHELSEA - IL CLUB LONDINESE È ANCORA ALLA CERCA DI UN PROPRIETARIO DOPO LE SANZIONI INFLITTE DAL GOVERNO BRITANNICO NEI CONFRONTI DI ROMAN ABRAMOVICH - LE VOCI SI SONO FATTE COSÌ INSISTENTI CHE PAGLIUCA È STATO COSTRETTO A...

Da www.ilnapolista.it

stephen pagliuca

Su Repubblica la partita Real Madrid-Chelsea è vista più dalla parte del Chelsea che ha disputato un grande match e ha sfiorato l’impresa. Chelsea che versa in condizioni molto complesse, i beni di Abramovich e del club sono stati congelati e adesso in corsa per acquistare i Blues c’è Stephen Pagliuca l’uomo che ha investito sull’Atalanta ma che secondo Repubblica si è già stufato del club bergamasco.

E però questa squadra campione d’Europa e del mondo non è mai morta. Nonostante una stagione intermittente, nonostante il suo sanzionato patron Abramovich sia un simil-latitante a Londra, nonostante la squadra sia in svendita. Uno dei favoriti a succedere al russo è quel Pagliuca, che si è già stufato dell’Atalanta comprata dai Percassi. Quale futuro per il Chelsea, dopo questa tremenda e immeritata sconfitta e tanti in uscita, vedi Rudiger e Jorginho? Chissà. Ma ieri sera, per due ore, il cielo era sempre più blues.

Il tam tam è diventato così insistente che Pagliuca è stato costretto a rilasciare una dichiarazione all’Ansa: "Desideriamo riaffermare l’impegno della nostra famiglia e dei nostri partner nei confronti dell’Atalanta e la nostra partnership con la famiglia Percassi. Siamo partner di lungo periodo ed entusiasti di continuare il successo del club”.

