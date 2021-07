GLI ATLETI POSSONO GIOIRE: ALLE OLIMPIADI SI PUO' TROMBARE! LA STORIA DEI “LETTI ANTI SESSO” A TOKYO È GIÀ STATA SMENTITA - IL FONDISTA AMERICANO PAUL CHELIMO AVEVA DETTO CHE I LETTI “SARANNO IN GRADO DI SOPPORTARE IL PESO DI UNA SOLA PERSONA”, MA IL GINNASTA NORDIRLANDESE RHYS MCCLENAGHAN HA RISPOSTO CON UN FILMATO MENTRE SALTAVA RIPETUTAMENTE SU UN LETTO DELLA SUA STANZA AL VILLAGGIO OLIMPICO. ALTRO CHE LETTO NO SEX - VIDEO

Da “Libero quotidiano”

Non solo Covid, a Tokyo di parla anche dei "letti anti-sesso" che l'organizzazione di Tokyo 2020 ha acquistato: 18.000 eco-giacigli con struttura portante in cartone, resostenti solo per una persona e quindi capaci di prevenire al massimo il rischio Covid. Il fondista americano Paul Chelimo ne ha pubblicato un'immagine sui social: «I letti installati nel Villaggio Olimpico saranno in grado di sopportare il peso di una sola persona per evitare situazioni al di là dello sport. Non vedo alcun problema per i fondisti, possiamo farlo anche in 4».

Il 21enne ginnasta nordirlandese Rhys Mcclenaghan, dal canto suo, ha svelato la verità saltando sul letto: la struttura è rimasta stabile, altroche no-sex.

