ATTENTA ITALIA, NON SI VIVE DI RENDITA - NEL 2024 LE SQUADRE AZZURRE SONO CHIAMATE A DIFENDERE I TITOLI IN ALCUNI DEI TORNEI PIU' IMPORTANTI DEL MONDO - A GIUGNO INIZIERÀ EURO 2024 IN GERMANIA, DOVE GLI UOMINI DI SPALLETTI ARRIVANO DA CAMPIONI IN CARICA - POI CI SARANNO LE OLIMPIADI DI PARIGI, DOPO I 5 ORI NELL'ATLETICA A TOKYO - LE DIFFICOLTA' AUMENTANO PERCHE' ANCHE I PAESI MENO GETTONATI STANNO SFORNANO CAMPIONI IN TUTTI I TIPI DI DISCIPLINE…

italia campione d europa

Estratto dell'articolo Emanuela Audisio per “la Repubblica”

[…] Sarà un 2024 impegnativo. Per tutti, ma soprattutto per l’Italia. Che dovrà difendere in Germania il titolo europeo di calcio vinto a Wembley. […] Subito dopo ai Giochi di Parigi l’atletica azzurra schiererà e difenderà i suoi 5 ori olimpici che a Tokyo sono stati un indimenticabile Inno alla Gioia. Nella velocità, nell’alto, nella marcia, re e regine del mondo vestono d’azzurro. […]

[…] L’emisfero sud ha messo le mani sui titoli mondiali dei tre maggiori sport di squadra su un prato: calcio all’Argentina, cricket all’Australia, rugby al Sudafrica. Tre indiani e un pakistano hanno disputato la finale mondiale del giavellotto e una giapponese ha vinto il titolo delle donne (seconda una colombiana).

tamberi jacobs

[…] La caduta degli dei è ovunque, anche nel mondo dei giganti dei canestri: la Germania è campione del mondo, gli Usa solo quarti. Torneranno Dream Team? A Parigi le star Nba cercano il loro quinto titolo consecutivo, peccato che i cinque ultimi Mvp (most valuable player), giocatori migliori del campionato, siano tutti nati fuori dall’America.

filippo volandri sinner italtennis coppa davis

Respiro, altra parola chiave. Nel 2024 non si tratterrà più il respiro. Dopo due Olimpiadi senza pubblico finalmente si torna allo stadio e a un mondo che ritrova la voce. […] Caldo, sarà un mondo sempre più caldo. Per clima e tensioni. E perché lo sport continua a spostarsi sempre più verso l’Asia, nell’area araba dove a quasi 39 anni Cristiano Ronaldo continua a buttarla dentro. Mentre la Francia attende che il suo capitano- calciatore, Kylian Mbappé, ex ragazzo della periferia (ora vive in un attico davanti alla Tour), decida se restare a Parigi o trasferirsi a Madrid, il mondo e l’Italia aspettano di sapere se il vincitore del primo torneo del Grande Slam avrà un nome nuovo.

Ci sono quelli che non se vanno come Djokovic, quelli che ritornano come Nadal, quelli che si affacciano come Sinner e quelli che si riaffacciano come Alcaraz. […]

alberto marzari tatuaggio di chiellini a euro 2020 jannik sinner darren cahill simone vagnozzi sinner tamberi jacobs donnarumma euro 2020 2 tamberi jacobs ORIALI EURO 2020 marcell jacobs vince i 100m a tokyo2020 2 marcell jacobs oro olimpico marcell jacobs vince i 100m a tokyo2020 3 marcell jacobs vince i 100m a tokyo2020 gianluca vialli roberto mancini euro 2020