ATTO DI FEDE - "TUTTI MI CHIEDONO DI NON RITIRARMI. MA COSA FACCIO? VADO AVANTI TUTTA LA VITA? NON POSSO. INTANTO A TOKYO FACCIO LA MIA QUINTA OLIMPIADE. VOGLIO TERMINARE LA CARRIERA STANDO LÌ DAVANTI” – LA PELLEGRINI SI RACCONTA A “CHE TEMPO CHE FA” E FA IL TIFO PER GRETA (“UNA RAGAZZINA CON LE PALLE”) – ECCO COSA DICE SULLA PRESUNTA RELAZIONE CON IL SUO ALLENATORE E SULLO SPORT IN ITALIA – VIDEO

“Quanto ho nuotato in questi anni. Tanto, tantissimo…”. Federica Pellegrini tiene a battesimo la prima puntata della nuova stagione di “Che tempo che fa” e si racconta tra vasche, bracciate, medaglie, social, tv, vecchie e nuove passioni (i film horror e la cagnolina Vanessa "arrivata un anno fa").

La più grande atleta del nuoto azzurro chiuderà il cerchio olimpico a Tokyo dopo 15 anni da “Divina”. 51 medaglie internazionali: 14 ori europei, 7 ai mondiali, due medaglie olimpiche (un oro e un argento) e il record del mondo sui 200 stile libero che ancora nessuno è riuscito a polverizzare. “Sono vecchia insomma…Tutti mi chiedono di andare avanti. Ma cosa faccio? Vado avanti tutta la vita? Non posso. Intanto faccio la mia quinta Olimpiade. Voglio terminare la carriera stando lì davanti. Dopo i 32 anni non so se ancora fisicamente ci riuscirò…"

La Pellegrini parla dell’oro mondiale conquistato lo scorso luglio in Corea del Sud: “Forse la gara più bella della mia vita perché è stata un po’ inaspettata. Mi sono trovata in uno stato di forma eccezionale, come ai mondiali di Roma del 2009. Non pensavo fosse più possibile, son passati dieci anni…”.

L’ottava medaglia consecutiva in una competizione iridata non è stata come tutte le altre: “Non rivedo mai le gare, questa l’ho rivista un sacco di volte”. Scorrono le immagini della cavalcata che ha fatto emozionare lei e milioni di sportivi, Valentino Rossi e anche 'lo Squalo' Michael Phelps: “Lui ha vinto qualche medaglia in più…”. Premi il tasto stop, basta osservare il fotogramma della premiazione finale. Con lei ci sono la Sjoestrom che aveva 11 anni quando Federica ‘Baby Boom’ vinse l’argento ai Giochi di Atene del ’94 e la Titmus, classe 2000. Tre generazioni a confronto. E sempre lei, che se le lascia ancora tutte dietro.

La campionessa sportiva lascia spazio all’influencer che passa da un post pro Greta su Twitter a una foto birichina su Instagram (“Ecco...ora me la tiro un po’ perché in questo video backstage mi sono sentita proprio figa”) e al severo giudice di “Italia’s got talent”: Ma non sono severa..”. Il presidente del Coni Malagò le ha aperte le porte del Cio (“La vorrei nel Comitato olimpico internazionale in rappresentanza degli atleti), lei intanto ha preso le misure con un discorso al Quirinale davanti a Mattarella: “Ero emozionatissima, mi tremava la voce…”. Ha chiesto al capo dello Stato di “proteggere” lo sport: “E’ stato un discorso fatto con il cuore. Se in questi anni gli italiani si riconoscono in qualcosa è negli sportivi che portano il tricolore. Tra tutte le cose che magari non funzionano in Italia lo sport è una di quelle che funziona meglio. Non credo sia il caso di rovinarla…”

FEDERICA PELLEGRINI NON CONFERMA LA RELAZIONE CON L'ALLENATORE

Francesca Galici per il Giornale

A 31 anni, Federica Pellegrini è ormai una donna pronta ad assumersi le sue responsabilità. Finora ha dedicato tutta, o quasi, la sua vita al nuoto ma anche per lei il momento di appendere il costume al chiodo è sempre più vicino. La Divina, come viene chiamata dai suoi tifosi, ha dichiarato che smetterà con l'agonismo dopo le Olimpiadi di Tokyo per dedicarsi alla sua famiglia. Intanto, pare che la Pellegrini si stia portando avanti con il lavoro, visto che da qualche tempo appare sempre più vicina a Matteo Giunta. Lui è il suo allenatore ma con Federica fanno sempre più spesso coppia fissa anche fuori dalla piscina, anche se ancora non hanno confermato il legame.

Poche settimane fa i due sono stati fotografati insieme sul red carpet a un evento dedicato agli sportivi e il gossip ha iniziato a correre con ancora più impeto. Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono molto belli insieme e tra loro sembra ci sia un affiatamento che va ben oltre il mero rapporto atleta/allenatore.

Infatti, a poche ore di distanza dalla manifestazione, la presunta coppietta è stata paparazzata a cena in un locale poco distante. L'atmosfera del ristorante era molto intima e i due sono apparsi piuttosto legati, come dimostrano gli scatti pubblicati dal settimanale Chi. Tuttavia, Federica Pellegrini sembra andare con i piedi di piombo e non conferma questa nuova relazione, che arriva a distanza di molto tempo dalla rottura con Filippo Magnini.

Intercettata da TgCom24 a un evento di moda, Federica è stata piuttosto vaga circa il suo coinvolgimento sentimentale con Matteo Giunta. “Si è parlato tanto, di fatto la foto allenatore/atleta l’hanno fatta tutti perché eravamo lì per una premiazione sportiva però si vede che noi eravamo molto belli”, dice la Divina senza smentire categoricamente il gossip. È molto più chiara quando si parla del suo desiderio di maternità: “Da donna quando smetterò di nuotare spero negli anni di mettere su famiglia però non è una novità, l’ho sempre ammesso, anche quando avevo 16 anni. Non è detto che smetta e poi il giorno dopo arrivi un bambino, pronto e impacchettato.”

