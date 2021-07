AU REVOIR, PARIS! – MBAPPE’ HA COMUNICATO DI NON VOLER RINNOVARE IL CONTRATTO CON IL PSG IN SCADENZA NEL 2022 - L'ATTACCANTE VORREBBE GARANZIE DAI PARIGINI PER PUNTARE A VINCERE LA CHAMPIONS LEAGUE. IL REAL MADRID PRONTO AD INGAGGIARLO LA PROSSIMA ESTATE A PARAMETRO ZERO... - PER UN MBAPPE' CHE PUO' LASCIARE PARIGI, CE NE E' UN ALTRO CHE RINNOVA: IL 15ENNE ETHAN MBAPPE' HA ANNUNCIATO...

Ivan Cardia per www.tuttomercatoweb.com

Kylian Mbappé non vuole rinnovare il contratto col Paris Saint-Germain, in scadenza nel 2022. A riferirlo è L’Equipe, nella sua edizione online (e domattina in quella cartacea), nella quale si legge che il campione, reduce dal rigore fallito a Euro 2020, avrebbe informato parte della dirigenza del PSG di non aver intenzione di prolungare. Nelle sue idee, tuttavia, la mossa non sarebbe volta a forzare la cessione in questa sessione, ma a rispettare l’ultimo anno di contratto e poi valutare il da farsi.

La decisione non sarebbe neanche irrevocabile e Mbappé vorrebbe garanzie sul fatto che il PSG sia competitivo e punti a vincere la Champions League anche in futuro. Il punto è che finora il club transalpino ha condotto una campagna acquisti faraonica (Wijnaldum più Donnarumma e Hakimi, anche se non ancora ufficializzati), ragion per cui le richieste dell’attaccante potrebbero essere finalizzate appunto a un addio a parametro zero. Il quotidiano informa inoltre del rapporto incrinato con Ronaldo e ricorda come il Real Madrid sia in pressing da tempo: a queste condizioni, anziché rischiare un addio a zero, il PSG potrebbe valutare la cessione.

Alessandro De Felice per www.goal.com

Per uno Mbappé che può lasciare Parigi, ce n'è un altro che lega il suo futuro al Paris Saint-Germain. Il club di Nasser Al-Khelaïfi ha annunciato attraverso i canali ufficiali il rinnovo del contratto di Ethan, fratello minore di Kylian.

Il 15enne, nell'ultima stagione nella formazione Under 12 del club transalpino, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024.

Se da una parte il piccolo Ethan consolida il suo rapporto con il Paris Saint-Germain, dall'altra il futuro di Kylian è tutto da scrivere. Nonostante le smentite di rito, continuano a rimbalzare le voci su un possibile trasferimento dell'attaccante - impegnato in queste settimane con la Francia a Euro 2020 - al Real Madrid di Florentino Perez.

