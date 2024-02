AURELIONE PARLA E FA DANNI - SUL BARI SCOPPIA LA RISSA IN FAMIGLIA TRA LUIGI E AURELIO DE LAURENTIIS – IL PATRON DEL NAPOLI DEFINISCE IL CLUB PUGLIESE "LA NOSTRA SECONDA SQUADRA", IL FIGLIO LUIGI, CHE DEL BARI E' PRESIDENTE, SI INALBERA E SI DISSOCIA (“NON E’ VERO E NON RENDE GIUSTIZIA ALLA STORIA DI QUESTA PIAZZA”) – AURELIONE E’ COSTRETTO AL DIETROFRONT: “VOGLIO PRECISARE CHE LE MIE PAROLE SUL BARI SONO STATE FRAINTESE. IO PENSO CHE…”

"È inutile che ci giri intorno: devo dissociarmi dalle dichiarazioni rilasciate da mio padre". Lite in casa De Laurentiis dopo l'uscita del presidente del Napoli Aurelio, che ha definito il Bari, di cui è proprietario, "la nostra seconda squadra".

Il figlio Luigi, presidente del club pugliese, è andato su tutte le furie: "Voglio credere che le parole di mio padre siano state mal interpretate o che lui stesso non si sia espresso con chiarezza, perché ovviamente non è possibile parlare del Bari derubricandolo a seconda squadra del gruppo non solo perché non è vero ma, inoltre, non rende giustizia alla storia di questa piazza".

"La mia prima squadra è il Bari e fino a quando sarò qui ne difenderò gli interessi, l'onore e i colori, con onestà intellettuale e morale e con impegno di fronte a chiunque", ha concluso. Più tardi è arrivato il dietrofront di Aurelio sui social: "Voglio precisare che le mie parole sul Bari sono state fraintese. Io penso che avere come proprietà due squadre, in due diverse categorie, sia semplicemente un valore aggiunto, per entrambe. Era questo il senso del mio ragionamento. Il Bari - prosegue il patron del Napoli - è guidato da mio figlio Luigi De Laurentiis in totale autonomia ed è stato a un passo dalla serie A solo sette mesi fa.

(...) Se le mie parole hanno offeso i tifosi mi dispiace".