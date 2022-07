3 lug 2022 09:14

AVANTI I SECONDI! – CARLOS SAINZ CONQUISTA LA POLE IN UNA QUALIFICA BAGNATISSIMA A SILVERSTONE, MA OGGI IN GARA POTREBBE ESSERE SACRIFICATO DAL TEAM PER FAR PASSARE LECLERC – TERRUZZI: “È QUESTO IL TEMA CHIAVE PER UNA GARA CHE SI PREVEDE ASCIUTTA. CON VERTIGINOSO INCREMENTO-ANSIA PER LA TIFOSERIA FERRARI CHE HA SAINZ AL PALO MA CHE DI SAINZ NON SI FIDA ANCORA O DEL TUTTO; CHE HA LECLERC ANCORA DIETRO VERSTAPPEN, DA CACCIARE METRO DOPO METRO, CON IL SOSPETTO CHE QUEL COCCIUTO OLANDESE SALTI DAVANTI SUBITO E CIAO…”