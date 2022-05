29 mag 2022 11:48

AVERCENE DI “BOLLITI” COME ANCELOTTI! “UN MAIALE NON PUO’ ALLENARE”; “ALLENA SOLO PER TROVARE LAVORO AL FIGLIO”- “NON SA USARE LA FRUSTA CON I CALCIATORI” – GLI INSULTI E LE CRITICHE AL "RE DELLA CHAMPIONS" CHE ANCHE DA CALCIATORE E’ STATO DATO PER FINITO TROPPO PRESTO (QUANDO LA ROMA PENSAVA DI AVER DATO UNA SOLA AL MILAN E INVECE…) – LE PAROLE DI "CARLETTO" DOPO LA VITTORIA CONTRO IL LIVERPOOL: “IL BEL GIOCO? NON MI SEMBRAVA IL CASO…”