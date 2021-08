AVETE CAPITO COME SEGUIRE IL CALCIO QUEST'ANNO? – I TIFOSI HANNO TRE OPZIONI: DOTARSI DI UNA SMART TV E ABBONARSI A DAZN; MUNIRSI DEL TIMVISION BOX; OPPURE TRASLOCARE AL BAR – C'È PURE AMAZON, CHE TRASMETTERÀ LE 16 MIGLIORI PARTITE DEL MERCOLEDÌ DI CHAMPIONS LEAGUE - A SKY RIMANGONO PREMIER, BUNDESLIGA E LIGUE 1 (CHE GRAZIE A MESSI AUMENTERÀ DI APPEAL) – LA GUIDA CON TUTTI I PREZZI

DIRITTI TV SERIE A DAZN AMAZON MEDIASET SKY

Dal “Corriere della Sera”

Dopo che la pandemia ha condizionato l'estate del calcio, limitando gli esborsi per gli affari e azzerando le tournée internazionali, ricomincia il campionato.

I tifosi che non si vogliono perdere nemmeno un minuto della serie A hanno tre strade: dotarsi di una smart tv e abbonarsi per 29,99 euro (per i vecchi clienti ne bastano 19,99) a Dazn che ha acquistato i diritti tv di tutte e dieci le partite del campionato; munirsi del TimVision Box, cioè il decoder di Tim, e avere accesso per 29,99 euro alle sfide di A di Dazn e a 121 match di Champions disponibili sulla piattaforma Infinity di Mediaset; traslocare al bar dove le partite, grazie alla sublicenza concessa da Dazn a Sky, saranno visibili attraverso la storica tv satellitare.

tim dazn

Ma non solo: dopo l'intesa resa nota ieri, anche TimVision ha ottenuto dalla app - di cui Diletta Leotta è l'immagine - la sublicenza per trasmettere le immagini negli esercizi commerciali. E per la Champions? La new entry è Prime Video di Amazon, che per 3,99 euro mensili propone le 16 migliori partite del mercoledì che ricomprendono un'italiana in campo.

DILETTA LEOTTA CON FEDERICA ZILLE E GIORGIA ROSSI DI DAZN

Le altre 121 sono disponibili sia su Mediaset - che distribuirà fra Canale 5 e la app di Infinity i match da mandare in chiaro e quelli a pagamento a 7,99 - sia su Sky. La tv satellitare offre anche Premier Bundesliga e Ligue 1. Alzi la mano chi non è curioso di vedere il Psg delle star.

diletta leotta dazn DAZN diritti tv dazn DAZN 6 DIRITTI TV SERIE A