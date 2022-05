AVETE NOTIZIE DI PAOLO DI CANIO? L’EX CALCIATORE DELLA LAZIO, OGGI COMMENTATORE SKY, BERSAGLIO DEGLI SFOTTO’ DEI TIFOSI GIALLOROSSI PER LE SUE DICHIARAZIONI IMPROVVIDE SU MOURINHO (“E’ BOLLITO, IL PEGGIO DEL PEGGIO”) – BARGIGGIA SVELENA: “LA CONFERENCE? UNA ROBA DA TERZA SERIE” – IL LAZIALISSIMO CRUCIANI: “TRATTARE QUESTA COPPA COME UNA COPPETTA NON HA SENSO…” - VIDEO

?@giucruciani: "Ho fatto il tifo in maniera moderata per il #Feyernoord, ma chi vince ha sempre ragione e ho sempre detto che trattare questa coppa come una coppetta non ha senso, tutti noi di qualsiasi squadra avremmo voluto festeggiare la coppa ieri sera." #ConferenceLeague — Tutti Convocati (@tutticonvocati) May 26, 2022

DI CANIO IRONIE tifosi roma 6

Il tweet di Paolo Bargiggia: “Sesti in campionato, dico sesti, in un campionato di seconda fascia e l’ultima Coppa europea, quasi una roba da terza serie. Eppure si sentono sul tetto del Mondo al punto tale da rompere i maroni a chiunque. Ma festeggiare con umiltà e spirito critico no?”

Fabio Capello all’AdnKronos: “È stata bellissima: per la squadra e per tutti i tifosi, che se la meritavano. E se la merita soprattutto il calcio italiano -prosegue: finalmente una coppa internazionale dopo tanti anni. Merito di Mourinho, certo, ma il merito è di tutto il gruppo: lui è riuscito a creare la mentalità giusta nel gruppo e la forza necessaria. E’ naturale, dopo il lockdown, in questo momento difficile, c’è una gran voglia di fare festa e di ritrovarsi, è un sentimento comune che si sente fortemente, basti pensare ai festeggiamenti per lo scudetto del Milan”.

DI CANIO

Da 7colli.it

Paolo Di Canio è la vittima preferita degli sfottò dei tifosi della Roma che stanno festeggiando la vittoria della Conference League. L’ex calciatore di Lazio, Milan e West Ham, oggi opinionista sportivo, aveva lanciato frasi apodittiche contro Mourinho e i giallorossi.

DI CANIO SFOTTO' tifosi roma 19

L’ex capitano biancoceleste aveva esordito con dichiarazioni distruttive contro l’allenatore portoghese, all’indomani della firma con il club di Friedkin. “Avete preso il peggio che si poteva scegliere” “Poverino”, “è bollito”, “Lo hanno cacciato da tutte le parti”, erano state le parole di Paolo Di Canio nel corso di un talk show trasmesso da Sky Sport.

Un giudizio che neanche i risultati ottenuti dalla Roma in Conference League avevano fatto scendere a più miti consigli il commentatore laziale. “Hanno eliminato una squadra dove 7 sono pescatori”, aveva detto dopo la vittoria ai quarti dei giallorossi. “Voglio vedere che faranno in semifinale”, aveva sentenziato Di Canio. Contro il Leicester Di Canio ha visto che cosa hanno fatto, ma ha evitato di commentare. E ancora non ha commentato la vittoria giallorossa. Oggi i meme impazzano con Di Canio che parla di “7 giocatori olandesi che fanno i birrai”. Addirittura sono stati affissi i manifesti in alcune strade della Capitale con la faccia di Paolo Di Canio allucinata.

lotito ironie tifosi roma

In queste ore, la linea tenuta dai tifosi biancocelesti è quella di minimizzare la rilevanza del torneo continentale che vedeva in gara 32 club di 28 campionati. Tra di essi squadre come il Tottenham di Conte, il Marsiglia e il Celtic Glasgow che ha conquistato il campionato scozzese davanti a Rangers finalisti in Europa League. Proprio quella Europa League che, con il senno di poi, ha avuto in finale club meno competitivi: l’ha vinta infatti l’Eintracht di Francoforte, solo undicesimo in Bundesliga.

mourinho

la sbroccata di paolo di canio su roma bodo 1 MOURINHO IMPERATORE PAOLO BARGIGGIA IN VERSIONE SUPER SAIYAN paolo di canio PAOLO BARGIGGIA

ARTICOLI CORRELATI

mourinho