?? Padova v Catania, andata delle semifinali di Coppa Italia, STASERA. Le immagini esclusive del furto della bandiera dei tifosi del Catania ai danni di quelli del Padova a fine primo tempo. Immagini d'altri tempi, immagini di un altro calcio. ??? pic.twitter.com/qVzhk54Ljf — Contrasti (@contrasti_sport) March 19, 2024

Scene da guerriglia urbana allo stadio Euganeo durante la finale di andata di Coppa Italia di serie C Padova-Catania. Un gruppo di ultras siciliani, durante l'intervallo, ha sfondato il cancello del proprio settore entrando nella tribuna occupata dai biancoscudati, lanciando fumogeni e distruggendo gli striscioni.

Altri hanno fatto invasione di campo, lanciando da lì i petardi. Immediato l'intervento delle forze di polizia, con cariche nella curva nord per fermare la violenza., Gli agenti, dopo aver riportato la calma, hanno portato via una decina di tifosi catanesi. La partita è ripresa, dopo una sospensione di 15 minuti. Sono tre gli ultras del Catania che sono stati portati in Questura dopo l'invasione di campo e gli scontri. Negli scontri, fortunatamente, non si sono registrati feriti.

La partita si è poi conclusa con il Padova che ha battuto 2-1 il Catania. Il ritorno è in programma il prossimo 2 aprile nella città siciliana. Per i veneti in gol Palombi al 12' e Crisetig al 25'. Gli etnei con Monaco accorciano le distanze al 22' della ripresa.

La Lega Pro condanna gli scontri di Padova-Catania - La Lega Pro ha espresso "ferma condanna per gli accadimenti verificatisi in occasione della finale di andata della Coppa Italia di Serie C tra Padova e Catania". "Episodi di questo genere, che non c'entrano con lo sport, non troveranno mai spazio o scusanti all'interno di competizioni organizzate dalla Lega Pro", sottolinea la Lega in una nota. "Dispiace che una serata di festa e di correttezza sul campo sia stata rovinata, all'intervallo, dalle intemperanze di alcuni tifosi. Stigmatizziamo fortemente quanto accaduto. Grazie all'intervento delle forze dell'ordine sono stati scongiurati altri scontri", dice il presidente della Lega Pro Matteo Marani.

il Catania condanna protagonisti scontri a Padova - "Catania Football Club stigmatizza il comportamento dei facinorosi protagonisti degli scontri e delle intemperanze allo stadio 'Euganeo'. Condanniamo fermamente e categoricamente ogni forma di violenza, esprimendo piena solidarietà alle forze dell'ordine". E' quanto scrive il club etneo in un comunicato pubblicato sul proprio sito, dopo gli scontri avvenuti stasera allo stadio 'Euganeo' a Padova, nell'intervallo della gara di andata di Coppa Italia di serie C.

