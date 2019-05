AVEVA RAGIONE GALEAZZI! A ROMA NADAL SUONA LA ‘NONA’, DJOKOVIC KO - ANNA FALCHI: “HO TIFATO RAFA. E' PIU' CARINO DI DJOKO. UNO SPOGLIARELLO SOCIAL PER LA VITTORIA? NO, QUELLI LI FACCIO SOLO PER LA LAZIO – L’UNICA COSA CHE MI DIVIDE DAL MIO FIDANZATO E’…” – L’ATTACCO DI BINAGHI ALLA EX "CONI SERVIZI" (E LA REPLICA DELL'EX AD MIGLIETTA), LE PAROLE DI CARRARO, PIETRANGELI E LEA PERICOLI - FIORELLO SCATENATO IN TRIBUNA E LA NUOVA ‘REGINA DEL FORO ITALICO’ ANNA SAFRONCIK – FOTO DA URLO + VIDEO

Foto di Ferdinando Mezzelani per Dagospia

Francesco Persili per Dagospia

LA PROFEZIA DI GALEAZZI

LA 'NONA' DI NADAL

Rafael Nadal Foto Mezzelani GMT09

“Ho tifato per Nadal. È più carino di Djokovic”. Anna Falchi incorona lo spagnolo che supera la prova del nove (e del Nole) e conquista per la nona volta gli Internazionali. “Preferisco Nadal anche nei modi…L’altra sera ho visto Djoko fino all’una e mezza di notte, era molto aggressivo, non mi piaceva come viveva la gara”. Per Rafa però niente foto hot e spogliarelli sui social: “ Quelli li faccio solo per la Lazio. Il mio fidanzato? Lo sport è l’unica cosa che ci divide. Io sono appassionata di calcio, lui di tennis”.

Una finale da urlo,quasi due ore e mezzo di battaglia. Il primo set vinto 6-0 da Nadal aveva fatto pensare a un match sul velluto per lo spagnolo. Ma quando in campo c’è il numero 1 del mondo non è mai finita finché non è finita. Luigi Carraro, presidente della Federazione internazionale padel, racconta di un Fiorello scatenato in tribuna “che ha provato ripetutamente a incoraggiare Nole”. Nel secondo set il serbo è risorto ancora una volta. Non ha mollato un punto e ha piazzato il break nel decimo gioco, sottolineando la conquista del set con un ‘C’mon’ che si sarà sentito anche a Corso Francia. In apertura di terzo set il break di Nadal scatena la furia di Djoko che sbatte più volte la racchetta a terra, poi nel secondo gioco altro errore ‘pesante’ di Nole sul vantaggio di Rafa che prende il largo. “Djokovic forse era stanco delle maratone con Del Potro e Schwartmzan “, sottolinea Carraro (ma Nole non vuole alibi: “Non parliamo di stanchezza, Rafa è stato molto bravo”).

anna falchi 3

“Una bella sfida tra due pesi massimi. Djokovic-Joe Louis contro Nadal -Evander Holyfield. Non a caso sono i numero 1 e 2 del mondo”, sottolinea Nicola Pietrangeli, ambasciatore del tennis italiano che plaude Fognini: “E’ stato bravo a fare dietrofront e a chiedere scusa dopo le parole contro il direttore del torneo Palmieri. La migliore cosa è ammettere di aver sbagliato, ti fa diventare più credibile”.

A tener banco l’attacco del presidente della Federtennis Angelo Binaghi sulla copertura del Centrale: “Siamo sempre stati tagliati fuori dalla Coni Servizi, che non ci ha mai coinvolto nel processo relativo alla realizzazione del tetto”. La replica dell’ex ad Alberto Miglietta: “Il percorso è stato rispettoso delle regole. Il futuro dell’impianto? Sarà multidisciplinare secondo le linee guida dell'Atp e delle altre federazioni”.

Nole Djokovic e Rafael Nadal Foto Mezzelani GMT33

Il numero 1 della Fit gongola per “l’edizione da record” nonostante la pioggia (“Spero che siano stati i primi e gli ultimi Internazionali invernali d’Italia): “Lo stop di mercoledì lo hanno determinano i super advisor degli ATP e della WTA, rimborseremo i biglietti di quelle persone che non hanno potuto assistere agli incontri di quella giornata”.

Giovanni Malagò Foto Mezzelani GMT02

Sugli azzurri: “Buoni risultati, pur senza l’exploit che cercavano, abbiamo dimostrato di essere protagonisti a livello mondiale. Fognini? E’ stato bravissimo dopo aver attaccato Palmieri a fare marcia indietro. E’ sulla strada giusta per continuare a fare grandi risultati”. Poi commenta le lamentele degli atleti, a partire da Federer, su campi e righe scivolose: “Quando si gioca in una settimana piovosa e umida, si scivola. E quando un giocatore perde se la prende con le righe, le palline…”

Angelo Binaghi Foto Mezzelani GMT07

“La verità è che quando si perde, si trovano un sacco di alibi – sorride Lea Pericoli - ma Roger Federer con quello che ha fatto per il tennis può permetterselo. E’ una benedizione per il nostro sport. L’ultimo grande genio”. Sulla crisi del tennis femminile italiano, la Divina del tennis ha le idee chiare: “Abbiamo vissuto per anni sulle spalle delle ragazze. Ci hanno regalato grandi imprese sportive - dalla Fed Cup ai miracoli di Errani-Vinci fino alla Pennetta che trionfa a New York - non possiamo lamentarci. Dobbiamo stare buoni per 100 anni. Non si può pensare che risultati del genere siano replicabili all’infinito. Un piccolo calo ci sta”.

FIORELLO GIOCA A TENNIS AGLI INTERNAZIONALI

Una volta il Foro era il regno di Gabriela Sabatini. “Lei aveva il vantaggio di essere molto bellina. E nel tennis femminile anche l’occhio vuole la sua parte”. Dagli anni ruggenti di “Gabylandia” e di Steffi Graf (“Aveva un fisico pazzesco e infatti Agassi…”) alla nuova signora di Roma, Karolina Pliskova. Anche se il pubblico romano in fatto di bellezze la sua scelta l'ha fatta: Anna Safroncik, che di mestiere fa l’attrice. Lei racconta di aver tifato Djokovic (“Lo preferisco a Nadal, mi piace la sua grinta”) ma viene subito interrotta da richieste di foto e selfie. Altro che Nole e Rafa, al Foro sono tutti pazzi di lei.

anna falchi lazio Pietrangeli e Pericoli Foto Mezzelani GMT

