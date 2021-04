28 apr 2021 13:18

AVEVANO VOGLIA DI FICHES - OTTO GIOCATORI DEL MONZA DI BERLUSCONI BECCATI AL CASINÒ DI LUGANO SUBITO DOPO L'ALLENAMENTO: LA VERA NOTIZIA È CHE TRA DI LORO NON C'ERA BALOTELLI! - SI ATTENDE L'INDICAZIONE DELL'ATS, MA IN CASO DI QUARANTENA LA SQUADRA SARÀ DIMEZZATA PER LA PARTITA FONDAMENTALE DI SALERNO, PROPRIO IN UN MOMENTO IN CUI LA SERIE B SI ERA CONGELATA PER CONSENTIRE I RECUPERI DEI MATCH SALTATI PER COVID...