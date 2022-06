18 giu 2022 15:34

AVVISATE IL CT MANCINI – IL MIGLIOR DIFENSORE DELLA SCORSA STAGIONE, GREISON BREMER NON ESCLUDE L’AZZURRO: "SOGNO IL BRASILE MA SE UN GIORNO L'ITALIA MI CHIAMASSE, ANDREI" - LA MOGLIE HA AVVIATO LA PRATICA PER OTTENERE LA CITTADINANZA ITALIANA. UNA VOLTA RICEVUTA, ANCHE IL MARITO POTRÀ FARE ALTRETTANTO. DIFFICILE PERÒ CHE IL CT DELLA SELECAO, TITE, SI PRIVI DI UN DIFENSORE DELL'AFFIDABILITÀ DI BREMER, REGALANDOLO A MANCINI – LA PROSSIMA STAGIONE BREMER NON GIOCHERA’ CON IL TORO: ANDRA’ ALL’INTER?