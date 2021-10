AVVISATE DE LAURENTIIS CHE STAVOLTA NON C'È BISOGNO DELLE ASL - JUVENTUS-NAPOLI DEL 6 GENNAIO RISCHIA DI SLITTARE, COME L'ANNO SCORSO: SPALLETTI GODE PERCHÉ GIOCANDO LA PARTITA A FEBBRAIO RITROVEREBBE OSIMHEN, ANGUISSA E KOULIBALY, DI RIENTRO DALLA COPPA D'AFRICA - LO SLITTAMENTO È DOVUTO ALLA SUPERCOPPA ITALIANA INTER-JUVE CHE, SALVO SORPRESE, SI GIOCHERÀ A SAN SIRO IL 5 GENNAIO: PER LA PRIMA VOLTA DOPO 10 ANNI IN CASA DELLA VINCITRICE DELLO SCUDETTO…

Come già accaduto l’anno scorso, Juventus-Napoli rischia di slittare anche quest’anno. Il nodo è la Supercoppa italiana tra Inter e Juve: ad oggi, non si sa ancora né dove né quando sarà disputata. La vicenda è ricostruita da Repubblica.

“In Arabia Saudita vorrebbero ospitarla in casa loro il prossimo 22 dicembre, visto il contratto in essere con la Lega di Serie A. Ma L’ad della Lega, Luigi De Siervo, non ha ancora dato il via libera”.

A frenare De Siervo è la questione dei diritti tv. L’Arabia Saudita aveva presentato un’offerta per trasmettere le gare del campionato italiano in Medio Oriente e Nord Africa, ma l’ha ritirata. La Lega non è ancora riuscita quindi a vendere le proprie partite in quell’area, perdendo, al momento, 100 milioni di incasso.

“De Siervo allora sta provando il tiro alla fune, trattando (anche se i diritti sono gestiti da 4 intermediari) su un doppio binario con i sauditi: portiamo la Supercoppa da voi se riformulate la proposta per i diritti del campionato italiano. La questione è in stallo”.

La Lega allora sta preparando un’alternativa, ovvero quella di giocare la Supercoppa in Italia il 5 gennaio, nella finestra che riapre il campionato dopo la sosta di Natale.

“Una finestra in cui però è prevista proprio Juventus-Napoli. E questo apre un bivio tutto sportivo che potrebbe determinare il futuro del campionato. Perché per tutto gennaio il Napoli non avrà Koulibaly, Anguissa e Osimhen, ossia tre dei suoi migliori calciatori, che raggiungeranno le loro nazionali per la Coppa d’Africa.

Se la Supercoppa si giocasse a gennaio, Juventus-Napoli dovrebbe slittare. Ci sarebbe una finestra a gennaio, ma sarebbe difficile convincere il Napoli a giocare nelle date libere dalla Coppa Italia. Più facile che la partita scivoli a metà febbraio. Quando Spalletti ritroverebbe i suoi tre campioni, visto che la finale di Coppa d’Africa sarà il 6 febbraio. Abbastanza per alimentare un giro di interessi e pressioni”.

Ancora più netta la Gazzetta dello Sport, che scrive che si attende solo l’ufficialità, ma che la data del 5 gennaio dovrebbe essere definitiva. “Salvo colpi di scena dettati da cambi di rotta improvvisi, la partita si giocherà il 5 gennaio a San Siro”. “L’ufficialità dovrebbe arrivare già in questa settimana”.

