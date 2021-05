16 mag 2021 20:10

AVVISATE DRAGHI: IL “RISCHIO CALCOLATO” NEL TENNIS FUNZIONA! NONOSTANTE LE RESTRIZIONI IN 4 GIORNI 22.443 SPETTATORI AL FORO PER GLI INTERNAZIONALI (LA CAPIENZA MASSIMA PER OGNI SESSIONE NELLE TRE AREE ERA DI 5.272 PERSONE) - IL MINISTRO SPERANZA E LA SOTTOSEGRETARIA ALLO SPORT VEZZALI PARLANO DI “PROVA SUPERATA” PER IL TORNEO CHE HA ACCOLTO PER LA PRIMA VOLTA GLI SPETTATORI DOPO I DIVIETI DELLA PANDEMIA – VIDEO