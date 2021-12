AVVISATE PIOLI, GASPERINI E LA STAMPA DEL NORD: IL FUORIGIOCO NON È UN’OPINIONE – SECONDO IL REGOLAMENTO, I GOL DI ATALANTA E MILAN SONO DA ANNULLARE PERCHÉ LE POSIZIONI DI DI PALOMINO (SU CRISTANTE) E GIROUD (SU JUAN JESUS) SONO "IMPATTANTI", E INFLUENZANO IL DIFENSORE – LA REGOLA 11 DEL CALCIO DICE CHE È FUORIGIOCO QUANDO L'ATTACCANTE: 1) INTERFERISCE CON IL GIOCO; 2) INTERFERISCE CON L'AVVERSARIO; 3) TRAE UN VANTAGGIO DALLA SUA POSIZIONE – L’UNICO PUNTO DI DISCUSSIONE SAREBBE LA VOLONTARIETÀ, MA AI FINI DEL REGOLAMENTO NON CONTA…

Fabio Licari per "la Gazzetta dello Sport"

milan napoli fuorigioco 1

Secondo il regolamento non c'è neanche da discutere. I gol di Atalanta e Milan sono da annullare perché, in base alle linee guida della regola 11, le posizioni di Palomino (su Cristante) e Giroud (su Juan Jesus) sono "impattanti", influenzano in qualche modo il difensore. Quindi si tratta di fuorigioco punibile. Si potrà discutere della giustizia della norma, del buon senso, si possono proporre cambi regolamentari, ma allo stato dell'arte non ci sarebbe margine di manovra.

atalanta roma fuorigioco 1

Giuste le decisioni finali di Irrati e Massa, ma sbagliata la procedura di Bergamo: trattandosi di una interpretazione, l'arbitro doveva andare al monitor. Regola 11 Torniamo ai casi in questione di Atalanta-Roma 1-4 e Milan-Napoli 0-1. La regola 11 del calcio dice che è fuorigioco quando l'attaccante: 1) interferisce con il gioco; 2) interferisce con l'avversario; 3) trae un vantaggio dalla sua posizione. Qui siamo nella seconda fattispecie. Il giocatore in attacco - Palomino o Giroud - si trova oltre il difensore e commette "un'evidente azione che chiaramente impatta sulla capacità dell'avversario di giocare il pallone".

milan napoli fuorigioco 2

Contatto/involontarietà Magari si può discutere sull'"evidente", soprattutto nel caso di Giroud che è sotto il corpo di Juan Jesus dopo lo scontro fortuito, ma regola e linee guida sono per la punibilità. Infatti, basta la vicinanza per parlare di impatto o influenza: in questo caso siamo oltre, c'è un contatto fisico evidente, i due giocatori sono quasi aggrovigliati, e quindi è molto difficile negare l'effetto sul difensore. Inoltre, nel fuorigioco rileva la posizione oggettiva, non la volontarietà.

milan napoli fuorigioco 3

Non c'è dubbio che Giroud non avesse nessuna intenzione di ostacolare Juan Jesus, ma ai fini del regolamento questo non conta. Ancora più difficile negare che la presenza di Palomino, alle spalle di Cristante, non ne abbia condizionato la giocata. In parole più semplici: un contatto fisico, anche se non voluto, non può non avere un impatto sull'avversario. Cambio regola Si potrebbe poi valutare la portata dell'impatto.

atalanta roma fuorigioco 3

Probabilmente il rinvio di Juan Jesus sarebbe stato lo stesso anche senza Giroud addosso. Ma questo "distinguo" obbligherebbe a interpretare situazioni impossibili da valutare. Su Palomino dietro a Cristante non ci sono dubbi. Su Giroud "appiccicato" a Juan Jesus andrebbe misurato l'impatto, il che è impossibile, ma la gamba del francese si muove. Oltretutto la regola del fuorigioco è stata cambiata per ridurre il raggio dell'interpretazione.

atalanta roma fuorigioco 2

Da "posizione che inganna o distrae" il difensore (comportamenti per niente facili da valutare) a "impatto" che è più generico ma rende l'idea dell'influenza. Al video Ultima questione: il ricorso al video in campo (on field review). Se non è quello di Palomino-Cristante un caso Var, allora non ce ne sono altri. Il cortocircuito con l'arbitro Var potrebbe avere varie spiegazioni, ma in questo caso si va al video. Situazione, anche questa, non interpretabile.