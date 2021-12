AVVISATE SCONCERTI CHE ORIGI E' NAZIONALE BELGA E DUNQUE NON PARTECIPERA' ALLA COPPA D' AFRICA - SUI SORTEGGI CHAMPIONS SCONCERTI HA SCRITTO: "CONTRO IL LIVERPOOL L'INTER PUÒ GIOCARSELA. KLOPP DARÀ ALLA COPPA D'AFRICA 4 GIOCATORI, TRA CUI SALAH E ORIGI. E L'AFRICA RESTITUISCE SPESSO GIOCATORI ESAUSTI" - "LA JUVE NON SBAGLIERÀ ANCHE SE IL VILLARREAL HA DA TEMPO UN FLIRT CON LE COPPE..."

Mario Sconcerti per il "Corriere della Sera"

L'incidente è stato così spettacolare da togliere molti sospetti di macchinazione. Se un'organizzazione miliardaria come l'Uefa volesse mai truffare i sorteggi, si adopererebbe per non sbagliare gli incroci del computer, farebbe almeno qualche prova prima di andare in diretta. Ma so anche che nel calcio abbiamo visto di tutto, quindi non insisto.

Il risultato finale porta una strana partita per la Juve: il Villarreal è tredicesimo in Spagna con 19 punti e una partita in meno. Tradotto in italiano è una squadra tra la Sampdoria e il Torino, quindi non una partita facile, ma anche una delle migliori possibili in un ottavo di Champions League. Il Villarreal ha da tempo un flirt con le coppe. Ha vinto l'Europa League l'estate scorsa, ha fatto ottime figure in altre stagioni. Soprattutto ha eliminato l'Atalanta a Bergamo. Non è una cosa grande, ma esiste, ha connotazioni chiare che la Juve fatica ad avere.

La Juve ha perso punti con squadre inferiori al Villarreal (Udinese, Empoli, Sassuolo, Verona, Venezia), ma ha una storia infinita, conosce questo tipo di partite. Non credo sbaglierà. E dovesse sbagliare, non ci sarebbero rimpianti, avrebbe meritato di uscire. Meno fortunata l'Inter, che però nel girone è arrivata seconda dietro al Real Madrid e si aspettava un avversario difficile.

Le era stato sorteggiato l'Ajax la prima volta, un avversario che mandava un profumo di splendido perdente. Il secondo sorteggio è stato più drastico, Liverpool, una delle tre migliori squadre europee, le altre sono Manchester City e Paris Saint Germain. L'Inter è avanti al Milan come organizzazione di gioco, quindi può giocare un'altra partita.

Aggiungo che Klopp darà alla Coppa d'Africa quattro giocatori, tra cui Salah e Origi. E l'Africa, tra fatiche e feste dopo la fatica, restituisce spesso giocatori esausti. Se consideriamo l'Inter nel modo giusto, è corretto vederla sfavorita ma non nettamente, direi 55% a 45. Il che nel calcio significa un episodio. Però l'Inter dovrà continuare a crescere in questi tre mesi, perché il Liverpool è già al massimo.

