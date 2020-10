21 ott 2020 13:20

AVVISATE SPADAFORA! LA LEGA HA IL PIANO B E SI CHIAMA PLAY OFF – IL MODELLO PREVEDE CHE, ALLA FINE DEL GIRONE D’ANDATA, LE PRIME 12 IN CLASSIFICA SIANO DIVISE IN DUE RAGGRUPPAMENTI PER GIOCARE MATCH DI ANDATA E RITORNO (IN TUTTO 10 A TESTA). ALLA FINE LE PRIME 2 DI OGNI RAGGRUPPAMENTO ACCEDEREBBERO ALLE SEMIFINALI SCUDETTO (PARTITA SECCA) E POI ALLA FINALE. UNA CARTA CHE IN VIA ROSELLINI VORREBBERO GIOCARE SOLO IN CONDIZIONI "DISPERATE"