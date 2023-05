22 mag 2023 13:18

AZZURRINI DA ORGASMO! - CHE ESORDIO DELL'ITALIA UNDER 20 AI MONDIALI DI CATEGORIA IN ARGENTINA: STRAPAZZATO IL BRASILE, UNA DELLE GRANDI FAVORITE PER LA VITTORIA DEL TORNEO - IL GRANDE PROTAGONISTA È CESARE CASADEI, EX PRIMAVERA INTER CHE QUEST'ESTATE È STATO COMPRATO DAL CHELSEA PER 20 MILIONI (SENZA AVER MAI ESORDITO IN PRIMA SQUADRA) - APPLAUSI DEI TIFOSI ARGENTINI ANCHE PER IL PUPILLO DI ROBERTO MANCINI, SIMONE PAFUNDI E IL GIOVANE DELL'EMPOLI, TOMMASO BALDANZI … - VIDEO