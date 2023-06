1 giu 2023 12:26

GLI AZZURRINI SPAZZANO VIA ANCHE L'INGHILTERRA - L'ITALIA UNDER 20 RAGGIUNGE I QUARTI DI FINALE DEI MONDIALI DI CATEGORIA BATTENDO LA NAZIONALE DEI TRE LEONI - LA SQUADRA ALLENATA DA NUNZIATA PASSA ALLO STADIO "DIEGO ARMANDO MARADONA" DI LA PLATA GRAZIE AL GOL DI BALDANZI E AL RIGORE DI CASADEI A 5 MINUTI DALLA FINE - CON CINQUE GOL, IL TALENTINO DEL CHELSEA (EX INTER) SALE IN CIMA ALLA CLASSIFICA DEI CAPOCANNONIERI DEL TORNEO - LA PROSSIMA AVVERSARIA DELL'ITALIA SARÀ LA COLOMBIA...