AZZURRO SPUNTATO – SI È FERMATO PER UN PROBLEMA MUSCOLARE CIRO IMMOBILE. E COSÌ QUESTA SERA, PER LA SFIDA DI NATIONS LEAGUE A SAN SIRO FRA ITALIA E INGHILTERRA, IL CT MANCINI DOVRÀ SCHIERARE SCAMACCA AL CENTRO DELL'ATTACCO, CON GABBIADINI E RASPADORI CANDIDATI A COMPLETARE IL TRIDENTE (5 GOL IN 3 IN AZZURRO FINORA, AUGURI…)

1 – INFORTUNIO IMMOBILE: QUANDO PUÒ TORNARE A DISPOSIZIONE

Fabrizio Patania per www.corrieredellosport.it

ciro immobile 2

Ciro Immobile salta Italia-Inghilterra. Ieri sera il suo nome è stato depennato dalla lista dei convocati per San Siro (era da consegnare alla Uefa entro mezzanotte). Scelta prudenziale di Mancini e dello staff medico azzurro. Il capitano della Lazio ha una lieve contrattura al bicipite femorale della coscia destra. Ieri mattina si era allenato a Coverciano. Nel primo pomeriggio è stato sottoposto a un esame di controllo a Firenze. Ieri sera la decisione di non rischiarlo.

Immobile si trova in ritiro a Milano e al momento resta a disposizione dell'Italia. In base alle sue condizioni e al risultato di stasera con gli inglesi, tra domani e domenica verrà presa una decisione se portarlo o meno in Ungheria. Staff medici di Italia e Lazio sono in contatto.

2 – PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-INGHILTERRA: SCAMACCA RIMPIAZZA IMMOBILE

Da www.goal.com

gianluca scamacca

Senza l'infortunato Immobile, l'Italia si affida a Gianluca Scamacca in attacco. Di Raspadori e Gabbiadini gli altri due posti nel reparto offensivo. Luci a San Siro per la quinta giornata della fase a gironi di Nations League: l'Italia affronta l'Inghilterra. Gli Azzurri guidati da Roberto Mancini - con 5 punti in classifica - cercano la seconda vittoria all'interno del raggruppamento 3 della Lega A per non perdere contatto da Ungheria e Germania, rispettivamente a quota 7 e 6. Gara da non sbagliare anche per gli inglesi, ancora a secco di vittorie nella manifestazione e inchiodate a quota 2 punti in classifica.

scamacca

Per la sfida dal forte sapore di remake della finalissima di Euro 2020, il ct italiano non ha a disposizione parecchi elementi. L'ultimo forfait è quello di Ciro Immobile, nemmeno convocato a causa di un problema muscolare: dentro al suo posto Scamacca, pronto dunque a guidare l'attacco azzurro.

Cancellieri, che alla vigilia era indicato come uno dei favoriti per una maglia da titolare, andrà in tribuna assieme a Provedel, Mazzocchi e Gatti. Sugli esterni dovrebbero dunque giostrare Gabbiadini e Raspadori, favoriti su Gnonto e Grifo.

A centrocampo scalpita Cristante, pronto ad imbastire il pacchetto di mezzo insieme a Barella e Jorginho. In difesa Bonucci-Bastoni sarà la coppia chiamata a schermare la porta di Donnarumma. In qualità di terzini, Di Lorenzo agirà a destra con Emerson Palmieri a sinistra.

Southgate punta su tutto su Harry Kane, spalleggiato dal tridente Sterling-Mount-Foden. A centrocampo, straordinari per Bellingham e Rice, mentre la linea di difesa sarà a quattro con James e Chilwell sulle corsie laterali, Maguire e Tomori al centro. Tra i pali gioca Ramsdale.

raspadori

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-INGHILTERRA

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Cristante; Gabbiadini, Scamacca, Raspadori.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Ramsdale; James, Maguire, Tomori, Chilwell; Bellingham, Rice; Sterling, Mount, Foden; Kane.

raspadori spinazzola gabbiadini gabbiadini raspadori