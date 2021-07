“LA SCELTA DI VACCINARE I GUARITI CON UNA DOSE È STATA FATTA SOLO PER RISPARMIARE VACCINI. CHI HA UN TEST SIEROLOGICO POSITIVO PUÒ FARE LE DUE DOSI CON TRANQUILLITÀ” - L’IMMUNOLOGO ABRIGNANI SCIOGLIE ALCUNI DUBBI PER CHI È USCITO DAL VIRUS: “NON ESISTE UN MOTIVO TEORICO PER CUI AVERE UN TITOLO ALTO DI ANTICORPI POSSA AVERE RIPERCUSSIONI SULLA SALUTE” – “IL VACCINO PROTEGGE ALL'88% DALL'INFEZIONE, AL 94% DAL RICOVERO IN OSPEDALE, AL 97% DAL RICOVERO IN TERAPIA INTENSIVA E AL 96% DA UN ESITO FATALE DELLA MALATTIA” – E SULLE TERZE DOSI…