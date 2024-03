BABY-FENOMENO DO BRASIL – IL 17ENNE ENDRICK DECIDE L’AMICHEVOLE CONTRO L’INGHILTERRA A WEMBLEY SEGNANDO IL SUO PRIMO GOL CON LA “SELEÇAO” - IL REAL, CHE SE NE INTENDE DI TALENTI SOPRATTUTTO BRASILIANI, HA SGANCIATO 60 MILIONI PER L’ATTACCANTE DEL PALMEIRAS CHE SI TRASFERIRA’ IN SPAGNA AL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA’....

Estratto dell’articolo di Federico Targetti per www.calciomercato.com

endrick

[…] Endrick Felipe Moreira de Sousa è sulla bocca di tutti da quando, alla fine del 2022, il Real Madrid lo ha bloccato accordandosi con il Palmeiras per il suo approdo in Spagna al raggiungimento della maggiore età, cioè nell'estate di due anni dopo, la prossima. E quale miglior modo di presentarsi a parte dei suoi futuri compagni di decidere Inghilterra-Brasile, rubando la scena a Bellingham, ma anche a Vinicius e Rodrygo? Siamo davanti al calciatore più giovane ad aver mai segnato un gol a Wembley in una partita non giovanile. 17 anni e 246 giorni.

endrick

IL SOGNO

Proprio Vinicius e Rodrygo sono stati superati da Endrick nella classifica dei minorenni più costosi di sempre: 40 milioni a testa per loro, ben 60 (35 di base fissa e 25 di bonus) per la stellina del Palmeiras che ha vinto il campionato brasiliano anche e soprattutto grazie ai suoi 11 gol, che diventano 14 in tutte le competizioni nel 2023. […]

CI SARA' DA SGOMITARE

endrick

Prima gioia con il Brasile, il futuro al Real, tutto bellissimo e non ci sono dubbi sulle grandi qualità di questo enfant prodige, ma al Bernabeu si ritroverà a far parte di una delle squadre, sulla carta, più forti di sempre. […] E' praticamente certo l'arrivo da svincolato di Mbappé dal Psg, a buon punto quello di Davies dal Bayern Monaco (da capire se 2024 con acquisto o 2025 a scadenza di contratto), torneranno dagli infortuni Courtois, Militao e Alaba e rimarranno le stelle più brillanti, i già citati Bellingham e Vinicius. Contando anche Rodrygo, Arda Guler e Brahim Diaz, non sarà semplice per Endrick avere un po' di spazio. […]

endrick endrick endrick