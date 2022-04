IL BAHRAIN METTE LE MANI SUL MILAN - L'AMBASCIATA DEL BAHRAIN IN INGHILTERRA UFFICIALIZZA CON UN TWEET LA TRATTATIVA (BENE AVVIATA) DI INVESTCORP PER ACQUISTARE IL MILAN - LA VALUTAZIONE DA 1,1 MILIARDI DI EURO È UN RECORD PER IL CALCIO ITALIANO, CON IL BAHRAIN PRONTO AD INVESTIRE IN UN GRANDE CLUB EUROPEO PER AUMENTARE LA SUA IMMAGINE ALL'ESTERO - MA CHI SI ASPETTA UNA SERIE DI BOTTI DI MERCATO "ALLA PSG" RIMARRÀ DELUSO…

Arianna Ravelli per il “Corriere della Sera”

il fondo investcorp 1

Commenti ufficiali non ce ne sono, in compenso ci sono molti tweet in questa trattativa primaverile per un ulteriore passaggio di proprietà del Milan (il terzo da quando, il 13 aprile 2017, Berlusconi vendette al cinese Yonghong Li), iniziata a sorpresa a marzo, e che a breve potrebbe anche arrivare a conclusione.

Se ogni dubbio (già per la verità residuale, dopo che la notizia, lanciata dall'Equipe , aveva trovato diverse conferme) era stato spazzato via dal precedente tweet del presidente di Investcorp Al Ardhi: («Complimenti al Milan per il primo posto in classifica»), l'ufficialità arriva con un altro cinguettio, questa volta dell'Ambasciata del Bahrain in Inghilterra: «Il fondo di investimento Investcorp che ha base in Bahrain ha avviato trattative esclusive per l'acquisto del club di serie A AC Milan per 1,1 miliardi di dollari. Investcorp è stata fondata nel 1982, offre un portafoglio di investimenti diversificato e veramente globale e gestisce oltre 42 miliardi di dollari di asset in tutto il mondo». Questo il testo.

casa milan

La mossa, che appare ancora una volta abbastanza irrituale - non succede spesso che un'Ambasciata dia pubblicità a una trattativa tra privati, riportando anche il valore dell'operazione - può significare solo l a grande determinazione di Investcorp a proseguire nella trattativa e a chiudere al più presto. Evidentemente anche solo essere arrivati a un'esclusiva per prendere il Milan, brand notissimo e uno dei club con più tifosi nel mondo, è motivo di orgoglio per il piccolo Bahrain (tassello nello scacchiere mediorientale, dentro la rivalità economica, politica, religiosa, televisiva tra Arabia Saudita e Qatar).

il fondo investcorp 2

E anche se dal quartier generale londinese di Investcorp non aggiungono altro, chi segue da vicino la trattativa può confermare le indiscrezioni uscite nei giorni scorsi: la trattativa è ben avviata, l'esclusiva scadrà tra due settimane, perciò una risposta - in un senso o nell'altro - si avrà abbastanza in fretta. Elliott ha sul tavolo anche altre offerte, ma è chiaro che Investcorp è al momento passata in testa a tutte. Ancora non si può escludere peraltro che possa iniziare acquisendo solo una quota.

il fondo investcorp 3

La valutazione del Milan di 1,1 miliardi è da record per l'Italia, ma per un fondo di investimenti che vuole espandersi a livello globale e ha scelto il settore dello sport per produrre valore e per avere un riconoscimento internazionale, le alternative possibili (che pare siano state prese in considerazione), in Usa e in Europa, sarebbero più care o meno appetibili. L'orizzonte temporale degli investimenti medi di Investcorp è di cinque anni: in questo lasso di tempo (avendo anche un ramo real estate) potrebbe partecipare alla costruzione del nuovo stadio.

Paul Singer ElliotT Milan

Sembra da escludere però una politica di spese senza limiti alla Psg, per capirci: al di là delle regole sul fairplay finanziario, anche Investcorp è un fondo che gestisce soldi altrui, quindi l'attenzione ai conti resterà molto alta, poi pare sia stata apprezzata la politica di risanamento seguita da Elliott e le scelte di valorizzare i giovani.