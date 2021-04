BALLA COI LUPI (E COI NUDI) – AD AMSTERDAM NELL'ANDATA DEI QUARTI DI EUROPA LEAGUE LA ROMA RIBALTA L’AJAX CON PELLEGRINI E IBANEZ. DECISIVO (PER UNA VOLTA) PAU LOPEZ CHE PARA UN RIGORE - LA PAPERA DI SCHERPEN E LA CLAMOROSA PALLONATA DEL RACCATTAPALLE A CALAFIORI - INCREDIBILE A GRANADA: UN UOMO NUDO HA FATTO INVASIONE DI CAMPO, NONOSTANTE IL MATCH (VINTO DAL MANCHESTER UNITED) SI GIOCASSE A PORTE CHIUSE. SI TRATTA DI… - VIDEO

ajax roma

La squadra di Fonseca ottiene un risultato importantissimo ad Amsterdam in rimonta. Gara in salita per i giallorossi che perdono Spinazzola al 29’ per infortunio. L’Ajax passa al 40’ con Klaassen e ad inizio ripresa Tadic si fa parare un rigore da Pau Lopez fallendo la chance del raddoppio. Una manciata di minuti più tardi Pellegrini trafigge su punizione un impreciso Scherpen per l’1-1. Nel finale Ibanez calcia al volo un pallone che si infila sotto la traversa e regala il successo ai giallorossi

GRANADA-MANCHESTER UTD

Durante la gara di andata dei quarti di finale di Europa League tra Granada e Manchester United si è verificata una scena incredibile: un uomo nudo ha fatto invasione di campo, nonostante il match si giocasse a porte chiuse. Si tratta di una persona conosciuta a Granada, che va in giro così anche per le vie della città

