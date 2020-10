BALLANDO CON ARRIGO – LA PASSIONCELLA DI SACCHI? I BALLI SUDAMERICANI, IL MERENGUE MI PIACE DA MORIRE E ANCHE LA BACHATA. QUANDO ERO A PARMA IL LUNEDÌ CON MIA MOGLIE NE APPROFITTAVAMO PER ANDARE SEMPRE A BALLARE NEL LOCALE DI UN MIO AMICO – L’EX CT HA UN’ALTRA PASSIONE: IL CANTO. LA VERSIONE NON MEMORABILE DI “ROMAGNA MIA” – VIDEO

Da Un giorno da Pecora

Arrigo Sacchi, uno dei più grandi allenatori italiani di sempre, oggi a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha svelato di avere una passione che da uno come lui non ci si aspetta: i balli latino americani. Parlando coi conduttori delle sue vacanze estive ha spiegato: “questa estate non sono certo andato in discoteca, ma una volta sono riuscito a ballare in un ristorante”.

Le piace il ballo? “Certo, fa bene al fisico e alla mente”. Che tipo di danze preferisce? “Amo i balli sudamericani, in particolare il merengue, che è quello che preferisco, e anche la bachata”. Lei ha passato la vita ad allenare, dove trovava il tempo da dedicare al ballo? “Quando ero a Parma (dove è stato direttore tecnico dal 2001 al 2003, ndr) avevo il lunedì sera come mio giorno libero. Con mia moglie ne approfittavamo per andare sempre a ballare nel locale di un mio amico, uno street bar”, ha raccontato Sacchi a Un Giorno da Pecora.

