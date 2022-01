BALO E IMPOSSIBILE – DALLE INDICAZIONI DELLE PARTITELLE DURANTE LO STAGE DELLA NAZIONALE LE QUOTAZIONI DI BALOTELLI E JOAO PEDRO SONO IN CRESCITA MA C’È UN PROBLEMA: NEL GRUPPO SQUADRA C’È CHI CONTINUA A GUARDARE “SUPERMARIO” CON DIFFIDENZA – DI CHI SI TRATTA? NELLA SUA AUTOBIOGRAFIA CHIELLINI SCRISSE: "MARIO E' UNA PERSONA NEGATIVA, SENZA RISPETTO PER IL GRUPPO"

Da www.ilnapolista.it

L’Italia si prepara agli spareggi di fine marzo e nel ct Roberto Mancini resta il dubbio su chi guiderà l’attacco. Il Corriere della Sera scrive che per il tecnico il titolare è sempre Immobile, ma che dalle indicazioni delle partitelle durante lo stage crescono le quotazioni di Balotelli e Joao Pedro.

“Crescono invece l’oriundo debuttante Joao Pedro e Balotelli, che hanno segnato un gol a testa. Il brasiliano si è mosso bene sotto il cielo imbronciato di Coverciano, giocando sia da centravanti sia da esterno. Balo, invece, ha fatto la prima punta in un tridente con Zaniolo e Raspadori, è in forma e motivato, però all’interno del gruppo c’è chi continua a guardarlo con diffidenza”.

Calano le quotazioni di Raspadori. Kean è fuori.

