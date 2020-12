30 dic 2020 16:40

BALO IS BACK! SUPERMARIO, CHE HA FIRMATO CON IL MONZA FINO A GIUGNO, DOPO 4 MINUTI VA IN GOL NEL BIG MATCH CONTRO LA SALERNITANA CAPOLISTA – “UNFAIR PLAY”: NEL 2020 BALOTELLI HA SEGNATO SOLO CONTRO LAZIO E SALERNITANA. LOTITO: "WHY ALWAYS ME?" – LE PROTESTE DEGLI ULTRA’ CAMPANI PERCHE’ LA SQUADRA HA VIAGGIATO CON L’AEREO DELLA LAZIO...