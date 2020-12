5 dic 2020 16:45

BALO, NON C'E' DUE SENZA TRE - SUPERMARIO AL MONZA. DOPO LE DUE VOLTE AL MILAN E' LA TERZA INTESA DI BALOTELLI CON IL DUPLEX BERLUSCONI-GALLIANI- CON BROCCHI E BOATENG, E' IL TERZO EX MILAN NELLA SQUADRA DEL CAV - PRIMA DI DIRE SE E' UNA BUONA NOTIZIA ANCHE PER MANCINI, BALO DEVE RITROVARE LA CONDIZIONE. CONTRATTO FINO A FINE STAGIONE PREVISTA UNA OPZIONE DI RINNOVO IN CASO DI PROMOZIONE IN A... - VIDEO