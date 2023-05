CON BANDECCHI SO’ FINITI I SALAMELECCHI! "LA JUVE HA RUBATO. È MEGLIO CHE GRAVINA CAMBI SPACCIATORE" – IL PRESIDENTE DELLA TERNANA E NEO SINDACO DI TERNI, E' INCAZZATO COME UNA BISCIA: "COMINCERÒ ANCHE IO A RUBARE, POI MI ASPETTO DI ESSERE ASSOLTO PERCHÉ FACCIO TANTI SOLDI E SONO NEL MONDO DEL CALCIO, CHE MI FA SCHIFO" - LA PROCURA FIGC APRE UN’INCHIESTA. E IL PRESIDENTE GRAVINA LO VUOLE QUERELARE...

(ANSA) La Procura della Federcalcio - apprende l'ANSA - ha appena aperto un fascicolo sulle dichiarazioni del patron della Ternana e neo sindaco di Terni Stefano Bandecchi. "Hanno rubato (riferendosi alla Juve, ndr), Gravina? Cambi spacciatore", queste le frasi incriminate. Il presidente federale poco prima si era espresso con toni distensivi ('Ritrovata serenità') sul patteggiamento tra il club bianconero e la Procura Figc. "Gravina - trapela - intende chiedere l'autorizzazione per adire le vie legali, a tutela della sua immagine e di quella della stessa Federazione".

"Gravina meglio che cambi spacciatore". Non usa mezze parole il presidente della Ternana Stefano Bandecchi, 62 anni, cittadino onorario di Terni e da ieri nuovo sindaco della città umbra. Dopo il patteggiamento della Juventus sul caso stipendi, intervenendo ai microfoni di TvPlay, Bandecchi ha sparato a zero sui bianconeri e sul presidente federale Gravina. "Lo sport deve adattarsi alla giustizia regolare, se è dimostrato che hai rubato vai in galera, punto e basta. Secondo me la Juventus ha rubato? Sì, le indagini dicono questo".

E poi: "Con tutto il rispetto per Gravina penso che debba cambiare spacciatore, ha detto qualcosa di gravissimo per un uomo con una carica come la sua. Ha sbagliato, quello che ha detto non ha né capo né coda, forse voleva dire qualcosa di diverso. Non esiste nessuno di considerabile sopra le leggi, perché sennò - scusate - io domani vado a fare una rapina in banca e con quei soldi risolvo i miei problemi. Il mondo del calcio deve allinearsi di più con le problematiche di tutti i giorni".

Un fiume in piena, Bandecchi: "Io voglio bene ai tifosi della Reggina, ma il Chievo aveva una situazione simile ed è stato fatto fallire. Il mondo del calcio continuo a capirlo poco, la Juventus ha debiti incredibili come Milan e Inter, è un mondo che fa vivere molto bene calciatori, allenatori, ma poi massacra i presidenti. Parlare con Gravina? Ci sono sempre discussioni, la Serie A prende molto più denaro di noi e ci sono discussioni incredibili tra A e B, in B abbiamo spese incredibili e infatti chi sale in A poco dopo scende, non c’è molto dialogo ad oggi".

da domani comincerò a rubare per poter risparmiare qualcosa, poi mi aspetto di essere assolto perché faccio tanti soldi e sono nel mondo del calcio.

Gennaio scorso, durante uno scampolo di quella campagna elettorale nella quale Stefano Bandecchi - diventato oggi, lunedì 29 maggio, il neo sindaco di Terni - si muoveva a proprio agio.

Si parlava di partiti e lui, il patron della Unicusano, finita sotto inchiesta da parte della magistratura romana, lasciava filtrare una generosità tanto bipartisan quanto tracciabile e con Alessio D’Amato reo di avergli ricordato i guai con la giustizia, Bandecchi tuonava: «È triste che l’opposizione italiana cada su queste “minchiate”. Uno come me l’opposizione lo deve solo ringraziare.

C’è già stata un’indagine nel 2019 sul fatto che la mia Università ha sostenuto Tajani e Ciocca alle Europee. Si è svolta un’indagine dettagliata e il magistrato ha archiviato tutto perché conosceva le leggi. I soldi utilizzati per il finanziamento della politica erano stati prelevati dai conti correnti delle rette universitarie. Erano soldi privati, dunque i finanziamenti erano leciti».

Ora dalla Procura è partito un incarico agli esperti per rispondere all’interrogativo «ente no profit o commerciale?». La soluzione nei prossimi mesi. Mentre il 22 gennaio scorso gli sono stati sequestrati beni per venti miloni di euro, fra i quali una Rolls Royce.

