IL BARÇA FA ACQUA DA TUTTE LE PARTI – EDUARD ROMEU, VICEPRESIDENTE DEI “BLAUGRANA”: “ABBIAMO BISOGNO DI 500 MILIONI PER SALVARE IL CLUB” – “IL NUMERO CHE FA PIÙ DANNI È QUELLO DELLO SQUILIBRIO PATRIMONIALE. STIAMO CERCANDO DI RESUSCITARE UN UOMO MORTO E SIAMO FORTUNATI CHE IL CLUB ABBIA UN POTENZIALE E UN BRAND CHE ABBIAMO SAPUTO VALORIZZARE, UN PATRIMONIO IMMOBILIARE E UNA SERIE DI ASSET” – LA SOLUZIONE? RIDURRE IL MONTE INGAGGI DI CIRCA...

Da www.ilnapolista.it

EDUARD ROMEU

Mentre a Napoli e in Italia ci si allarma per il presunto trasferimento di Koulibaly al Barcellona, a Barcellona si levano grida di dolore e disperazione per la condizione economico-finanziaria del club catalano. (Qui c’è anche l’attacco del giornale a Busequets). Oggi il quotidiano sportivo catalano Sport intervista Eduard Romeu vicepresidente del Barcellona con delega all’Economia, che dice: “Abbiamo bisogno di 500 milioni per salvare Barcellona. “

xavi allenatore del barcellona 4

Scrive il quotidiano: La situazione economica del Barça rimane drammatica, secondo il suo vicepresidente economico, Eduard Romeu. Ma ha una soluzione. È obbligatorio ridurre il monte ingaggi di circa 160 milioni.

“Il Barça è ancora in crisi. Il 16 giugno si terrà un’altra importante Assemblea per “essere in grado di resuscitare un uomo morto”, come spiega in questa intervista il vice presidente economico del club, Eduard Romeu, che è sicuro che la situazione è risolvibile.

EDUARD ROMEU

Dobbiamo portare il monte ingaggi a 400 milioni di euro. Dobbiamo fare come i contri competitor. Il Real Madrid, per esempio, è vicino a quei 400 milioni di cui sto parlando. Con questo avremmo una squadra competitiva e potremmo anche vincere.”

Come definirebbe l’attuale situazione economica del club? “È ancora critica, ma a un anno fa è che sappiamo dove siamo e sappiamo qual è il problema. Sappiamo qual è il dramma.”

JOAN LAPORTA

Quanti soldi ci vogliono per superare questa situazione drammatica? “Il numero che fa più danni è quello dello squilibrio patrimoniale. Abbiamo perdite pregresse per 500 milioni di euro. Cui potrebbero 150 milioni da questa stagione se non correremo ai ripari.Abbiamo bisogno di 500 milioni per salvare il Barça.

Stiamo cercando di resuscitare un uomo morto e siamo fortunati che il club abbia un potenziale e un brand che abbiamo saputo valorizzare, un patrimonio immobiliare e una serie di asset. Dopo tre anni consecutivi con perdite, la situazione deve essere invertita. È importante trasmettere al mercato che quando diciamo una cosa, la facciamo. Ci darà credibilità per le proiezioni future.”

Il taglio salariale di cui si è parlato nei giorni scorsi è rivolto ad alcuni giocatori specifici?

EDUARD ROMEU

“Non per tutti è un caffè. Ci rivolgiamo ai giocatori che hanno il costo maggiore per il club. Innanzitutto ci sarà un criterio tecnico, con giocatori che non sono interessati a continuare perché l’allenatore ha deciso. Ci sono giocatori che hanno già fatto uno sforzo. Il Barça manterrà i suoi impegni perché sono firmati, ma negozieremo duramente per i salari che sono fuori dal mercato. (…) Lavoreremo sempre trovare accordi. Tuttavia, misure drastiche, come ha detto il presidente Laporta, potrebbero essere proposte quando l’altra parte non è ricettiva. È anche vero che la risoluzione di questi contratti non è ammessa dalla Liga.”