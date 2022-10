A BARCELLONA OGNI SCUSA È BUONA PER ROSICARE - I MEDIA SPAGNOLI SI INCAZZANO (DI NUOVO) CON ALESSANDRO BASTONI PER UN VIDEO PUBBLICATO SU INSTAGRAM DOPO IL PAREGGIO DELL'INTER CON I "BLAUGRANA" - NEL FILMATO SI VEDE BARELLA TRASPORTATO SU UN CARRELLO DA DIMARCO, CON LA DIDASCALIA "GIOCARE AL CAMP NOU NON È PER NIENTE STRESSANTE, NICOLÒ 25 ANNI" - IL "MUNDO DEPORTIVO": "SBEFFEGGIA IL BARCELLONA" (IN REALTÀ IL FILMATO SEMBREREBBE INDICARE L'OPPOSTO) - VIDEO

Paolo Fiorenza per www.fanpage.it

L'Inter esce dalla corrida del Camp Nou con un pizzico di rimpianto per la mancata vittoria che avrebbe chiuso i giochi per la qualificazione agli ottavi di Champions League, ma anche con la consapevolezza che il pirotecnico 3-3 col Barcellona mette i nerazzurri nella piacevole situazione di essere padroni del proprio destino. Alla squadra di Inzaghi basterà infatti vincere la prossima partita in casa del fanalino di coda Viktoria Plzen, fermo a zero punti, per rendere inutili i risultati di Lewandowski e compagni nelle ultime due gare e condannare i blaugrana all'Europa League.

Tra i grandi protagonisti della sfida di mercoledì sera è stato Alessandro Bastoni, titolare nella difesa a tre di Inzaghi completata da de Vrij e Skriniar. Il 23enne lombardo è stato un baluardo nella propria metà campo ed un prezioso suggeritore dalla parte opposta, come dimostra lo splendido assist per Nicolò Barella ad inizio ripresa in occasione dell'1-1 successivo al vantaggio iniziale dei padroni di casa messo a segno da Dembélé.

Dopo la gara d'andata vinta dall'Inter, Bastoni era finito nel mirino dei tifosi del Barcellona per un post su Instagram che era stato interpretato come una presa in giro: il difensore nerazzurro aveva pubblicato un'immagine in cui superava impetuosamente Gavi trascinandolo al suolo. La pubblicazione era stata seguita addirittura da minacce di "spezzargli le gambe", indirizzate privatamente alla compagna. Tutta benzina utilizzata in Catalogna per incendiare la vigilia del match di ritorno, riempiendo il Camp Nou come un catino ribollente.

Neanche la spinta di quasi 90mila spettatori indiavolati è riuscita a portare la squadra di Xavi alla vittoria e nella notte Bastoni ha pubblicato un paio di storie su Instagram per dare sfogo alla propria gioia. La prima è una foto in spogliatoio a fine partita assieme a Mkhitaryan, Gagliardini, Darmian, Dimarco e Skriniar.

La seconda è un video scherzoso in cui si vede Dimarco portare a spasso uno stremato Barella, con la didascalia "giocare al Camp Nou non è per niente stressante, Nicolò 25 anni".

Un post dall'ironia del tutto bonaria sul dispendio psicofisico richiesto da un match così duro, in uno stadio dal tifo tanto acceso. Eppure anche stavolta in Spagna l'hanno presa male: il Mundo Deportivo ha dedicato alla questione un articolo in cui accusa Bastoni di "tornare a intromettersi col Barcellona" e "farsi beffe" ancora dei blaugrana. No, decisamente non l'hanno presa bene…

