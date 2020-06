11 giu 2020 15:19

IL BARCELLONA O PAGA PER INTERO LA CLAUSOLA RESCISSORIA DA 111 MLD € O PUÒ SCORDARSI LAUTARO – 'MUNDO DEPORTIVO', QUOTIDIANO VICINO AL CLUB BLAUGRANA, ATTACCA MAROTTA, DEFINENDO “NON VERE” LE SUE AFFERMAZIONI SULLA CLAUSOLA: LA SCADENZA SAREBBE PREVISTA PER IL 15 LUGLIO E NON PER IL 7, COME INVECE SOSTENUTO DALL’AD NERAZZURRO. CIÒ PUÒ CAMBIARE QUALCOSA? NO, PUÒ FARLO SOLO IL DENARO CHE IL BARÇA METTERA' SUL TAVOLO...