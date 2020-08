25 ago 2020 17:05

BARCELLONA REVOLUTION – MEZZA SQUADRA IN VENDITA, “RAMBO” KOEMAN DA’ IL FOGLIO DI VIA A SUAREZ E VIDAL – IL PIANO DEI CATALANI PER CONVINCERE MESSI: DOPO UNA STAGIONE COSÌ DELUDENTE, L'ARGENTINO PRETENDE INNESTI IMMEDIATI PER ALLONTANARE IL SUO MAL DI PANCIA. NELLA LISTA DEI TAGLIATI FIGURANO ANCHE RAKITIC, UMTITI, CON UNA SERIE DI GIOCATORI IN BILICO (PIQUÉ E BUSQUETS, SOLO PER CITARE I PIÙ IMPORTANTI)...