AL BARCELLONA SONO “MESSI” MALE – IL CLIMA TRA I BLAUGRANA NON È DEI MIGLIORI, BASTA VEDERE IL TRATTAMENTO RISERVATO AD ANTOINE GRIEZMANN DURANTE IL TROFEO GAMPER – L’EX ATTACCANTE DELL’ATLETICO MADRID PASSA DAVANTI ALLA PANCHINA E DÀ IL CINQUE AI COMPAGNI. TUTTI TENDONO LA MANO, TRANNE LEO MESSI, CHE SI GIRA DALL’ALTRA PARTE E… – VIDEO

Da www.repubblica.it

leo messi si rifiuta di dare la mano ad antoine griezmann1

Episodio destinato a far discutere quello immortalato dalle telecamere durante il trofeo Gamper tra Barcellona e Arsenal. Al 79' minuto di gioco Griezmann viene sostituito da Collado. L'ex attaccante dell'Atletico Madrid passa davanti alla panchina e dà il cinque ai compagni. Tutti tendono la mano, tranne Leo Messi. Il fuoriclasse argentino, girato dalla parte opposta, non risponde al saluto. In seguito Griezmann si siede in panchina e sembra essere in disparte: mentre Messi e compagni scherzano, l'attaccante francese rimane in silenzio fino al termine della partita.

