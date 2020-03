BASTA! - BOTTURA: “MA JUVE-INTER DI IERI SERA NON VI FACEVA SENTIRE ALL'HEYSEL? NON VI SEMBRAVA DI ESSERE PORNOGRAFI CHE SI DILETTANO ALL'ONANISMO PASSIONALE MENTRE TUTTO INTORNO COLLASSA. FACCIAMO CHE LA PRIMA PARTITA IN CHIARO SARÀ QUELLA DI QUANDO LA BURIANA SARÀ PASSATA. NEL FRATTEMPO: BRAVI, MA BASTA”

Luca Bottura per “la Repubblica”

juve inter

Ieri ho bacchettato le tv a pagamento che non regalavano ai non abbonati la consolazione di una partita in chiaro. Mi sbagliavo. Sky ha spiegato che in realtà il ministro Spadafora aveva tutte le possibilità di far trasmettere le partite per tutti, anche i non abbonati, e non è stato capace. Il che, considerato che Spadafora è dei Cinque Stelle, quindi è passato direttamente dal disegno delle aste a un ministero, mi pare plausibile.

Juve Inter

Il punto però è un altro e mi è stato chiaro ieri sera vedendo Juve-Inter: ma che davvero? Ma davvero in mezzo a questo consistente carnaio il problema è che i circenses continuino a evoluire? Voglio dire: per me il calcio non è una cosa importante. È la PIÙ importante. Se il Bologna Fc 1909 non vince, meno gente a caso per la frustrazione.

Juve Inter

Ma Juve-Inter di ieri sera non vi faceva sentire all' Heysel? Non vi sembrava di essere pornografi che si dilettano all' onanismo passionale mentre tutto intorno muta d' accento e di pensiero?

Che il calcio prosegua, mentre molto collassa, è normalità bugiarda dove di normale non c' è nulla.

Facciamo che la prima partita in chiaro sarà quella di quando la buriana sarà passata. Nel frattempo: bravi, ma basta.