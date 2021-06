ANCHE MALAGÒ SILURA LA SUPERLEGA: "NON È CHE TI PUOI SVEGLIARE LA MATTINA E FARE UNA COSA PRIVATISTICA. A MENO CHE NON ESCI DAL SISTEMA..." - "PALLOTTA? LO STADIO UNA TRUFFA STILE TOTÒ. UNA VICENDA CHE HA QUALCOSA DI INCREDIBILE – MOURINHO? PER CHI E’ DELLA ROMA È STATO UNA SPECIE DI ELETTROSHOCK" - POI IL PRESIDENTE DEL CONI RIVELA COME E DA CHI E’ NATA L’IDEA DI MANCINI CT - "L'ITALIA? È DA SEMIFINALE"