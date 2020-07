LA BATTAGLIA DI ALEX ZANARDI - CONTINUA “LA STABILIZZAZIONE” AL SAN RAFFAELE - LA FEBBRE LEGATA ALL’INFEZIONE BATTERICA SE N’È ANDATA. IL CAMPIONE PARALIMPICO RISPONDE BENE ALLA CURE MA IL QUADRO È CRITICO – IL PRIMARIO: “UN PAZIENTE IN TERAPIA INTENSIVA È DELICATO, PUÒ AVERE GRANDI MIGLIORAMENTI E PEGGIORAMENTI INTENSIVI”

Da ''La Gazzetta dello Sport''

Il lavoro di stabilizzazione delle condizioni di Alex Zanardi continua.

Dopo la grande paura di venerdì, dopo la notte e la giornata «serene» di sabato, sono queste le parole che riassumono quanto successo ieri al San Raffaele.

Il campione paralimpico rimane ricoverato in terapia intensiva neurochirurgica al terzo piano del padiglione B dell' ospedale milanese, lì dove era arrivato venerdì pomeriggio da Villa Beretta di Costa Masnaga (Lecco) dopo che le sue condizioni erano diventate "instabili" per via di un' infezione batterica e di altre complicazioni.

I medici della struttura brianzola, dove lo stesso Zanardi era stato trasportato martedì - dopo tre operazioni e più di un mese di ricovero a Siena - per iniziare a pianificare un possibile percorso di riabilitazione, avevano così deciso di trasferirlo in una struttura dotata di terapia intensiva.

Le ore al San Raffaele trascorrono senza scossoni quindi, e per il momento va bene così. La famiglia mantiene il massimo riserbo sulle condizioni del campione e così fanno anche i medici. C' è coscienza del fatto che, per quanto la febbre sia passata e il respiro resti autonomo, «un paziente in terapia intensiva è delicato, può avere grandi miglioramenti e peggioramenti intensivi» come ripete da sempre il professor Luigi Beretta, primario del reparto del San Raffaele. Non resta che aspettare.

