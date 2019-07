LA BATTAGLIA DI ALGERI? E' IN FRANCIA - LA NAZIONALE ALGERINA VOLA IN SEMIFINALE DI COPPA D'AFRICA E SI SCATENA IL CAOS A PARIGI E IN ALTRE CITTA' FRANCESI - A MONTPELLIER UN’AUTO TRAVOLGE UNA FAMIGLIA, UNA VITTIMA - SCONTRI E VETRINE ROTTE NELLA CAPITALE FRANCESE: 20 AGENTI FERITI E 74 FERMATI

Alessandro Grandesso per gazzetta.it

tifosi algeria francia

La qualificazione per la semifinale di Coppa d’Africa, strappata all’ultimo calcio di rigore contro la Costa d’Avorio, ha provocato una lunga onda d’urto del tifo algerino. Non solo in patria, ma anche in Francia. E a Parigi in particolare che per tutta la serata di ieri è stata attraversata da caroselli d’auto, colorandosi in certi quartieri di bianco e verde. Una festa però rovinata da atti di teppismo e un incidente mortale.

CAOS

A Montpellier, infatti, un tifoso algerino ha perso il controllo dell’auto e ha falciato una famiglia, uccidendo la madre, mandando in ospedale due minori, tra cui un neonato in gravi condizioni.

tifosi algeria francia

A Parigi, il quartiere di Barbès, dove vive una numerosa comunità algerina, è stato totalmente bloccato al traffico dalle forze dell’ordine. Come parte della tangenziale, creando forti disagi alla circolazione. Molti tifosi poi hanno sfilato in auto sugli Champs Elysees, dove però nella notte alcuni individui hanno sfruttato il caos festivo per mandare in frantumi alcune vetrine e rubare da un paio di negozi, tra cui un rivenditore di Ducati. E alla fine la folla a Parigi come a Marsiglia è stata dispersa solo con l’intervento della polizia. Il bilancio dei festeggiamenti include così 74 fermi e una ventina di agenti leggermente feriti.

tifosi algeria francia