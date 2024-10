IL BAYER LEVERKUSEN SUPERA 1-0 IL MILAN. MA FONSECA HA UN DIAVOLO PER CAPELLO: "SU LOFTUS CHEEK ERA RIGORE, NON L'HANNO NEMMENO RIVISTO. DURANTE LA PARTITA PERÒ L'ARBITRO NON HA AVUTO DUBBI QUANDO DOVEVA FISCHIARE CONTRO DI NOI. E' STATA LA PARTITA MIGLIORE DA QUANDO SONO AL MILAN" – L’INTER CALA IL POKER CONTRO LA STELLA ROSSA, INZAGHI FA TURNOVER E SI GODE UN SUPER TAREMI – MAROTTA SULL’INDAGINE ULTRAS: “TRANQUILLIZZO I TIFOSI, SIAMO PARTE LESA”…

inter stella rossa

L’Inter va a dormire serena in una notte di pioggia grazie al suo guardiano dal destro d’oro, capace di tirare un gancio alla Stella Rossa e spedirla dritta all'angolino, come il pallone che ha aperto una partita senza storia. I nerazzurri battono 4-0 i serbi grazie ai gol di Calhanoglu, Arnautovic, Lautaro e Taremi e arpionano la prima vittoria in Champions. Il gesto tecnico del 20 nerazzurro è da menzione speciale, così come i due assist dell’iraniano, il regista col numero 9 capace di amministrare le trequarti come se fosse un rifinitore.

Quando si è palesato sul pallone, comunque, Hakan si sarà ricordato della sua seconda vita, ovvero quella del fantasista che segnava su punizione da quaranta metri. Stavolta saranno stati venti, ma il risultato è rimasto lo stesso: destro all’incrocio dei pali. E i nerazzurri balzano a quattro punti in classifica.

bayer leverkusen milan fonseca loftus cheek

FONSECA

Aveva chiesto una fase difensiva perfetta, e non l'ha ottenuta: per un'ora il suo Milan ha ballato e sofferto, costretto a restare rintanato negli ultimi trenta metri di campo dalle percussioni centrali e dai cambi di gioco tedeschi. Paulo Fonseca però nella sua squadra ha visto - sicuramente con piacere - un coraggio e un'organizzazione che, dopo i primi 50 minuti, erano tutt'altro che scontati. Volendo sintetizzare: per quello che è stato l'andamento del match, se il Milan fosse uscito dalla BayArena con un pareggio, nessuno avrebbe gridato allo scandalo.

Scandalo peraltro è una parola che Fonseca non adopera in senso stretto nel parlare dell'arbitraggio, ma il senso è quello: "L'episodio su Loftus-Cheek? A me ciò che fa strano è il mancato intervento del Var. E' un fallo sulla linea dell'area, per me è rigore, ma loro non hanno nemmeno guardato. Durante la partita, però, l'arbitro non ha avuto dubbi quando doveva fischiare contro di noi...". L'impianto accusatorio del tecnico è chiaro, anche se poi l'analisi lascia spazio alla prestazione della squadra: "Non abbiamo vinto, ma è la partita che più mi è piaciuta da quando sono qui.

bayer leverkusen milan loftus cheek

Nel secondo tempo abbiamo giocato una gara fantastica. Certo, ci è mancato concretizzare le occasioni, siamo tristi e delusi ma dobbiamo essere equilibrati e capire cosa abbiamo fatto nel complesso. Nel primo tempo è stato difficile, abbiamo chiuso gli spazi interni e loro ci hanno creato problemi soprattutto sulla destra. Però, pur con tutte le difficoltà, abbiamo difeso bene. Leao non ha aiutato? Ripeto, abbiamo avuto più problemi sulla nostra fascia destra che su quella sinistra".