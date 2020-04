BEATO IL PAESE CHE NON HA BISOGNO DI PRENDERSELA CON I RUNNER – A PARIGI LO SPORT ALL’APERTO E’ VIETATO DALLE 10 ALLE 19. SI PUO’ FARE UNA CORSETTA ALL’ALBA O AL TRAMONTO. E COMUNQUE NEL RAGGIO DI 1 CHILOMETRO DALLA PROPRIA ABITAZIONE – IN ITALIA INVECE E’ CONCESSO FARE SOLO IL GIRETTO DEL PALAZZO - A BRESCIA UN RUNNER E’ FINITO IN MANETTE...

Nelle scorse ore Parigi ha aggiornato le proprie regole di confinement. In particolare alcune norme riguardano lo sport all’aperto che sarà assolutamente vietato dalle ore 10 alle 19. Possibile invece muoversi, correre e svolgere attività motorie all’alba, per massimo un’ora al giorno e comunque in un raggio di 1 chilometro dalla propria abitazione.

MANETTE A UN RUNNER A BRESCIA

Durante i normali controlli per favorire il rispetto dell’ordinanza emessa per arginare la diffusione del coronavirus a Brescia così come in altre città sono stati diversi a finire in manette. Dallo spacciatore di droga che ‘lavorava’ attraverso il cancello a tante altre infrazioni, tra queste anche quella di un runner.

Le forze dell’ordine avevano individuato tre amici che correvano insieme, due sono risuciti a fuggire mentre il terzo è stato raggiunto dalla volante. L’intervento sarebbe terminato con una sanzione se non fosse che il runner 24enne ha aggredito i poliziotti, finendo in manette, subito poi rilasciato perchè incensurato.

