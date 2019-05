BECKHAM AL VOLANTE, PERICOLO COSTANTE – L’EX CAPITANO DELL’INGHILTERRA BECCATO AL CELLULARE MENTRE GUIDA LA SUA BENTLEY: PATENTE SOSPESA PER 6 MESI - A SETTEMBRE BECKHAM EVITÒ UN PROCEDIMENTO PER ECCESSO DI VELOCITÀ GRAZIE A UN CAVILLO TECNICO - VIDEO

Guido De Carolis per corriere.it

Patente sospesa per sei mesi. È la pena che è stata inflitta all’ex capitano dell’Inghilterra, David Beckham, dopo essere stato sorpreso da un passante mentre guidava attraverso il West End di Londra a bordo della sua Bentley lo scorso novembre parlando senza auricolare, con il cellulare all’orecchio. L’ex stella inglese, 44enne, ammise il reato e il 9 maggio si è presentato al Browley Magistrates Court per ascoltare la sentenza.

In Inghilterra i giudici sono molto severi per le infrazioni alla guida. Il 24 agosto scorso, Hugo Lloris, il portiere del Tottenham che ha appena conquistato la finale di Champions League e capitano della Nazionale francese campione del mondo, era stato arrestato per guida in stato d’ebbrezza.

A settembre Beckham, che ha quattro figli, fu accusato di "sottrarsi alle sue responsabilità" come modello per gli altri quando evitò un procedimento per eccesso di velocità grazie a un cavillo tecnico. Anche in quel caso Beckham ammise la sua responsabilità, riconoscendo di andare lo scorso gennaio a 59 miglia orarie (95 chilometri orari) su una Bentley a noleggio in una zona dell'ovest di Londra dove il limite era di 40 miglia (65 chilometri orari).Il suo avvocato Nick Freeman - noto come Mr Loophole (più o meno, Signor scappatoia) - riuscì a scongiurare ogni azione legale perchè l'infrazione per eccesso di velocità fu notificata all'ex calciatore con un giorno di ritardo.

