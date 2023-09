UN BEL CAPPOTTO PER L'ITALTENNIS! IN COPPA DAVIS GLI AZZURRI SONO STATI BATTUTTI 3-0 DAL CANADA – DOPO LA SCONFITTA A SORPRESA DI LORENZO SONEGO CONTRO ALEXIS GALARNEAU, NUMERO 200 AL MONDO, ANCHE LORENZO MUSETTI SI È ARRESO A GABRIEL DIALLO, 158 DEL RANKING ATP – A COMPLETARE LA DISFATTA, IL DOPPIO ARNALDI-BOLELLI, BATTUTO IN DUE SET DA POSPISIL-GALARNEAU – L'ESCLUSIONE DI FOGNINI, LE ASSENZE DI SINNER E BERRETTINI, L'ATTACCO DI BARAZZUTTI AL CAPITANO VOLANDRI

Estratto dell'articolo di Federica Cocchi per www.gazzetta.it

lorenzo sonego sconfitto in coppa davis da alexis galarneau

Peggio di così non si poteva iniziare. L’Italia incassa un pesante 3-0 dal Canada, perde il tie e adesso si trova in difficoltà perché la sfida sulla carta più complessa è quella col Cile che ci aspetta venerdì. Dopo la sconfitta a sorpresa di Lorenzo Sonego contro Alexis Galarneau, 200 al mondo che non ha ancora vinto un match a livello a Atp, il numero 1 della squadra Lorenzo Musetti, il più alto in ranking, non è riuscito a pareggiare i conti.

Il 18 al mondo si arrende al 158, Gabriel Diallo, talento emergente di 21 anni che a Toronto, nella settimana magica di Jannik Sinner, ha colto il primo successo sul circuito contro Daniel Evans. Un break per set, 7-5 6-4 e tanti saluti. Neanche l'esordio in azzurro di Matteo Arnaldi, schierato in doppio a sorpresa con Simone Bolelli ci ha salvato dal baratro. Pur lottando, la coppia azzurra ha ceduto a Pospisil-Galarneau al tie break del terzo.7-6 6-4 7-6.

lorenzo sonego sconfitto in coppa davis da alexis galarneau

Nel primo match Lorenzo Sonego (sconfitto 7-6 6-4) era partito bene, prendendo in mano la partita [...] il set sembra avviato verso il lieto fine, ma… Sonego serve per il set e invece che andarsi a sedere per un giusto riposo si fa rimontare. Da lì le sicurezze vacillano, il tarlo lavora nella testa e alla fine il set si decide al tie break.

[...] Nel secondo parziale l’italiano si fa trattare un polpaccio, forse indurito dalla tensione. Galarneau gioca meglio, atleticamente sembra più fresco, corre su tutte le palle, risponde bene e strappa ancora il servizio al torinese nel 5° gioco mantenendo il vantaggio fino alla fine.

lorenzo musetti sconfitto in coppa davis da Gabriel Diallo

Lorenzo Musetti non ha avuto crolli, è stato regolare ma incapace di difendersi nelle uniche due occasioni concesse a Diallo, sostenuto da un ottimo servizio e la leggerezza di chi non ha niente da perdere. Tutto il contrario di Lorenzo Musetti che quando porta sulle spalle il peso di essere il numero 1 tende a cedere alla pressione. Servirebbe Jannik Sinner, ma è a Montecarlo ad allenarsi. Era stanco.

filippo volandri filippo volandri foto mezzelani gmt032 lorenzo musetti sconfitto in coppa davis da Gabriel Diallo